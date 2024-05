KIZLAR duygusal olarak ebeveynlerine daha çok bağlanırlar.

DAHA az konuşan kızlar daha romantiktir ve her türlü ilişkiye daha sadıktır.

DAHA çok konuşan kızlar ilişkilerinde aşırı arkadaş canlısıdır ve kafası karışır.

EĞER bir kız size ilk olarak "Günaydın" mesajı gönderiyorsa, muhtemelen sizden hoşlanıyor ve onun arkadaşı olmanızı istiyor demektir.

BİR erkek sürekli iki üç saatte bir ararsa kız sinirlenir.

Ayrılıkların temel nedeni budur.

BÜTÜN kızlar çiçekleri sevmez. Çiçek vermeden önce iki kere düşünün.

İLİŞKİLERİNİZDE çok erken hediye vermeyin. Onurunuzu kaybedeceksiniz. Kızların çoğu bunu garip buluyor.

KIZLAR, evlerini güvenle ziyaret eden ve ailesiyle biraz vakit geçiren erkeklerden hoşlanırlar.

KIZLAR ciddi ilişkilerden önce arkadaşlığı tercih ederler.

Kız arkadaşların çoğu, birkaçı dışında çok iyi eş olurlar.

KIZLAR gözleri ve vücut hareketlerini okumada uzmandırlar. Düzgün bir kız asla tuzağa düşmez.

BAZI kızlar, arkadaş çevrelerinde popülerlik kazanmak için kasıtlı olarak erkeklerle flört eder. Giyinme anlayışlarından bunu anlayabilirsiniz. Eğer siz de flört ediyorsanız tadını çıkarın.

KIZLAR, bir randevuda veya grup partisinde parayı paylaşmayı seven erkeklerden hoşlanırlar.

Hediye vermeyi almaktan daha çok severler.

KIZLAR çoğunlukla derslere yardımcı olan ve şüpheleri gideren erkeklere saygı duyarlar. Her zaman arkadaş olarak gerçek kalırlar.

KIZ sana aşık değilse asla seninle yalnız başına restorana, sinemaya gidemez. Flört ediyorsanız not alın.

KIZLAR doğrudan gözlerin içine bakarak konuşmanızdan hoşlanırlar. Gerçekten ilgileniyorsanız, bunu deneyebilirsiniz.

Beş dakika boyunca ona bakarak konuşabiliyorsan aşıksın demektir.

KIZLAR bir köşede değil başkalarının önünde övülmeyi severler. Bu sizin özgüven eksikliğinizi gösterir. Halkın önünde övmenin yanlış bir yanı yoktur.

KIZLAR şımartılmayı sever. Aldatılmalarının asıl nedeni budur. Kolayca güvenirler.

KIZLAR bağımsız olmayı sever. Sürekli sorgulamayı ve suçlamayı sevmezler.

KIZLAR kolay kolay sevmezler ve bir kez sevdiklerinde, aşklarına sahip olmak için her yere gidebilirler. Bunu not et

EĞER bir kız pahalı hediyelerinizi kolayca kabul ediyorsa, onunla çıkmadan önce iki kez düşünün.

KIZLAR fiziksel olduğu kadar duygusal olarak da dayanılmaz acılara dayanabilirler. Toprak Ana :)



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Air Jordans NBA'de yasaklandı, ancak Nike her maç için cezayı ödemeye hazır olduğu için Michael Jordan bunları giydi.

Heath Ledger'ın "JOKER" karakterini canlandırması Michael Caine'i o kadar korkuttu ki repliklerini unuttu.

Kızıl saçlı geni taşıyan herkes, kızıl saçlı ilk insanla doğrudan akrabadır.

Hawaii her yıl Alaska'ya 7,5 cm yaklaşıyor.

Bugatti Başkanı Wolfgang Duerheimer'e göre, ortalama bir Bugatti müşterisinin 84 arabası, 3 jeti ve bir Yatı var.

Barack Obama'nın Katy Perry'den daha fazla Grammy ödülü var.



TESPİTLİ YORUM

@oykuregenerated Kadıköyde boğanın yanından geçerken "Kesinlikle buralıyım, katiyen turist değilim" mesajını en iyi şekilde iletmek için boğaya bilinçli olarak soğuk davranmak..



GÜLÜ YORUM

@doktorersoz 1 saattir çayım boşalmış, kalkıp doldurmadım.

Mecbur evlenicem artık.

Hanımın bardağını doldururken benimkini de doldururum.