ASLINDA 200 ateş karıncası ısırığı olmasaydı Joan Murray ölmüş olacaktı!

Ateş karıncaları dünyanın en acı veren böcekleri arasında yer alıyor.

25 Eylül 1999'da Joan paraşütle atlayış yaptı. 30 atlayışı vardı ve bu günün de diğerleri gibi mutlu bir gün olması gerekiyordu.

14.500 feet yükseklikten saatte 80 mil hızla atlarken ana paraşütü açılmadı.

Yedek paraşütü nihayet çalışana kadar serbest düşüşe devam etti. Yerden sadece 250 metre yüksekte olmasına rağmen Joan paniğe kapıldı ve kontrolü kaybetti, bu da ikinci paraşütün inmesine neden oldu.

Acı verici bir çarpışma inişi vücudunun sağ tarafını paramparça etti. Daha da kötüsü, bir ateş karıncası kolonisinin üzerine düştü!

Ateş karıncası zehirine karşı alerjik reaksiyon bazı durumlarda ölüme neden olabilir. Ancak iniş noktası hayatını elinden aldı.

Doktorlar, tekrarlanan sokmaların Joan'ın kalp atışlarını şok ettiğini ve sinirlerini uyardığını söyledi. Karıncanın saldırısı, hastaneye kaldırıldığı sırada komaya girdiği sırada organlarının çalışmasını ve kalbinin onu hayatta tutacak kadar atmasını sağladı.

Her iki bacağına metal çiviler saplanan ve kemikleri parçalanan Joan, iki hafta boyunca baygın kaldı. Acıya rağmen devam etti ve o zamandan beri iyileşti ve paraşütle atlama hobisine geri döndü.

Hayatını daha ciddiye aldığını söyledi: "Hayattaki önemli şeylere zaman ayırmayı öğrendim.

Eskisinden daha çok 'Seni seviyorum' ve 'Teşekkür ederim' diyorum."



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Smiley'lerin burnu yoktur, nedenini biliyor musunuz?

Gerçek şu ki burun, herhangi bir duyguyu ifade etmede dudaklar, gözler, kaşlara kıyasla çok daha az öneme sahiptir veya hiç önemi yoktur. Koklayacak burnu olmayan bir sürü gülümseme :-)

Smiley neden sarı renkte?

Çünkü sarı hayata dair coşku uyandıran en iyi renktir ve daha fazla güven ve iyimserlik uyandırabilir.

Walmart ve diğer şirketlerin reklamlarında ve tabelalarında sarı ve kırmızı kombinasyonlarını kullanmalarının nedeni budur.



TESPİTLİ YORUM

@baris_dea 20 yaşında insanları görünce çok kıskanıyorum, daha çok küçüksünüz ve gideceğiniz o kadar uzun bir yol var ki. Daha tonla güzel anı yaşayacaksınız, sizi çok kıskanıyorum (21 yaşındayım).



GÜLÜ YORUM

@yoldasko Arkadaşımın babasının bütün foçada MAYMUN AYHAN diye bilinen bir arkadaşı vardı herife 20 yıldır maymun denmesinin sebebi balığa giderken acıkırsa diye yanına muz almasıymış sadece.



DEEPNOT

Zeka iç çamaşırı gibidir. Sahip olmanız önemlidir, ancak onu göstermeniz gerekli değildir.