İŞTE tuhaf ama gerçek bir olay:

Bir katilin hapisten çıkmak için mükemmel bir planı vardı. Tek sorun, önce ölmesi gerektiğiydi.

Benjamin Schreiber, birinci derece cinayetten suçlu bulunduktan sonra 1996 yılında şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bir adamı kazma baltasının sapıyla öldüresiye dövdü.

Bunun için şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2015 yılında böbrek taşı geliştirdi ve sepsis hastasıydı.

Kardeşine haber verildi ve o da onlara acıyı hafifletmeye çalışmalarını, aksi takdirde geçmesine izin vermelerini söyledi.

Schrieber'in dosyasında 'canlandırmayın' emri vardı.

Hastanede kalbi durduğu için emre karşı gelerek 5 kez hayata döndürüldü.

İyileştikten sonra tekrar hapishaneye gönderildi.

Hüküm giymiş katil, temyiz mahkemesinde, kendi isteği dışında diriltildiğini ve yıllar önce 'Yeniden diriltmeyin' emrini imzaladığını savundu. Kısa bir süre öldüğünde devlete karşı yükümlülüğünü yerine getirerek ömür boyu hapis cezasını çekmiş olduğunu belirtti. Öldü ve serbest bırakılması gerekiyordu.

İsteği dışında onu hayata döndürmüşlerdi. Mahkeme için tam bir muammaydı.

Sonunda cevabı buldular.

Mahkemeler onun iddiasını 'ikna edici olmayan ve yersiz' olarak tanımlamasına karşı çıktı. Üç yargıçtan oluşan kurul, davayla ilgili olarak şu kararı verdi:

"Yasama organının bu hükmü kastettiğini düşünmüyoruz. Schreiber ya hâlâ hayattadır, bu durumda hapiste kalması gerekir, ya da gerçekten ölmüştür, bu durumda bu itiraz tartışmalıdır." Schreiber, 2023 yılında Fort Dodge'daki Unity Point Tıp Merkezi'nde 'doğal sebeplerden dolayı' öldü.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Suudi Arabistan'da en az bir düzine deve, daha çekici görünmeleri için botoks enjeksiyonu yaptırdıkları için güzellik yarışmasından diskalifiye edildi.

Köpeklerin müzik zevkleri vardır ve reggae ve soft rock'ı tercih etme eğilimindedirler.

Titanik gemisini inşa etmek 7,5 milyon dolar, "Titanik" filmini çekmek ise 200 milyon dolar aldı.



TESPİTLİ YORUM

@AfetRiski Kışın karizması var. Üzerine palto giyersin. Havalı havalı yürürsün.

Yazın ter su içinde dolaşırsın.

Kışın üzerine yorgan örtersin.

Yazın ise yatakta şekilden şekile girersin. Kışın petek çarpmaz.

Fakat yazın klima çarpar. Uzun lafın kısası azizim; kış nimettir...



GÜLÜ YORUM

@siihggg Eve geldim. Anam diyor, "Neye şehir dışına gittin?" "Kafa dağıtmaya gittim anne" dedim. "Nereye gitsen kafan seninle gelir, öyle kafa mı dağılır?" dedi. Sokrates yemin ederim...



DEEPNOT

Birinden hoşlandığında hissettiğin o karıncalanma hissini biliyor musun? Bu senin vücudunu terk eden sağduyun.