BİR bayram daha geldi.

Bayram günlerinde duyma ihtimalinizin çok fazla olacağı cümle ve diyalogları derleyelim dedik. Her ne kadar klişe olarak görülse de aslında bu cümleler geçmişten bu yana gerçekleştirdiğimiz ritüellerin vazgeçilmezlerinden.

Ve onları duymadan bayramın tadı kesinlikle çıkmıyor.

"Cumaya gittiğin yok zaten bari bayram namazına git." Bayram sabahı abdestini alıp başınızda biten vazgeçilmez baba cümlesidir.

"Kalk artık kızım! Bak şimdi birileri gelir." Arefe günü gecesine kadar süren bayram temizliği ve bayram sabahı annen tarafından uyandırılma çabaları.

"Kızım öpsene teyzenin elini." Ne yapacağını bilsen de o direktifler hiçbir zaman bitmek bilmez.

"Oğlum amcanlara 'Hoşgeldin' desene."

"Çık odandan bi misafirlerin elini öp bakayım."

"Olum, şu evde bir amca var elini öpene para veriyor." Çocukken bir cevher bulmuş edasıyla bu bilgiyi arkadaşlarımızla paylaşırdık.

"Berhudar ol evladım, el öpenlerin çok olsun." Çocukken şu 'Berhudar' kelimesinin anlamını çoğumuz merak etmiştir belki de.

"Kızım misafirlere kolonya/ şeker tutuver." "Kızım misafirlere kolonya/ şeker tutuver." Erkek çocukların sıklıkla maruz kaldığı ve neden yapıldığının bilinmediği 'kafaya kolonya dökmek' olayı tam burada gerçekleşiyor.

Evli bir çiftin arasında geçecek muhtemel diyalog - Bak burada 10 dakikadan fazla oturmam bilesin.

+ Senin kardeşinde saatlerce oturunca sorun yok ama!

"Çok oturmayız kızım, bir uğrayıp hemen çıkarız." Bayram ziyaretleri sırasında her eve girmeden önce mutlaka anneniz tarafından duyduğunuz cümle. Sonuç; uzayan giden muhabbetler ve annenizin misafirlikten kalkmak bilmeyişi.

Muhabbet başlatmanın olmazsa olmazı + Görüşmeyeli nasılsınız, iyisiniz inşallah?

- Çok şükür iyiyiz, sizi sormalı?

+ Bu sıralar havalar da pek bi sıcak

Mide spazmı = Bayram - Annemlerde epey yedik, içtik. Hiç zahmet etmeyin ne olur.

+ Aa olur mu öyle şey?

Vallahi olmaz, yemezsen darılırım bak. Ölümü öp bir lokma al.

"Nerde o eski bayramlar." Ne de olsa bayramların resmi sözü.

"Bayramda küslük olmaz ama hadi öpüşüp barışın bakayım."

"Ay sen şu kadarcıktın!

Koskoca delikanlı olmuşsun maşallah." Diğer bir versiyonu ise direkt olarak ebeveynlere yöneltilir.

"Maşallah bu senin kız mı?

Görmeyeli baya büyümüş, serpilmiş."

"Senin okul ne zaman bitiyor? Peki mezun olunca ne olacaksın?"

"Sevdiklerinizle beraber şeker tadında bir bayram dileğiyle. Ramazan Bayramınız mübarek olsun." Duyduğunuz an bir TV reklamı olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ya da toplu gönderilmiş bir SMS.



