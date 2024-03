Ramazan pidesi Görüntüsü bile o sıcacık, mis gibi kokuyu hatırlatmaya yetiyor.

Çocukluğumuzda girdiğimiz o pide kuyrukları, iftarda ağza atılan o ilk lokma, eve koşarak götürürken kendini bir lokma almamak için zor tutmak, fırından alındıysa elinizi kolunuzu yakan sıcaklığı.

Şükür hissi Allah'ın verdiği nimetleri gerçek anlamda anladığını hissedersin ve zor durumdaki insanlar için dua edersin. İçini garip bir huzur kaplar ya, Ramazan'ın en paha biçilemez yanı da işte bu.

İftardan sonra sahura kadar arkadaşlarla oturmak Ramazan ile ilgili en güzel şeylerden biri de sahura kadar arkadaşlarınla oturup sohbet etmekti. Belki teravihten sonra, özellikle de Ramazan yaz aylarına denk geldiyse, dışarıda/balkonda oturup dondurma yemek, çekirdek çitlemek, mahallede iftar ya da teravih sonrası yürüyüş yapmak dünyanın en keyifli aktivitesiydi.

Güllaç Seveni kadar sevmeyeni de çok fazla ama sonuçta Ramazan Ayı denince akla ilk gelen yemeklerden biri, tıpkı pide gibi. Bu sebeple kendine has bir güzelliği var kabul etmek lazım.

Sahur İlk başlarda keyiflidir, uyanmak zordur, gözün yarı kapalıdır ama gecenin bir yarısı yemek yemek güzeldir. Yatağından kendini zorla çıkarmaya çalışırken mutfaktan gelen çatal bıçak sesleri bile mutluluk doldurur içini.

Sigara bağımlıları içinse sahurdan sonraki son, iftardan sonraki ilk sigara Dünyanın en berbat bağımlılığı olsa da böyle bir gerçek var...

Not: Sigara sağlığa zararlıdır, ilk fırsatta bırakmalısınız.

İftarda yenilen her yemeğin çok lezzetli gelmesi Yemek yemenin ne kadar güzel bir eylem olduğunu hatırlarsın her akşam. Sadece peynir, ekmek de konsa sofraya dünyanın en iyi yemeğidir o.

Ailecek ya da sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz sofralar 11 ay boyunca her zaman ailecek bile yemek yiyemiyoruz, ama Ramazan geldi mi hep birlikte, tüm sevdiklerimizle beraber oturuluyor ya o sofraya en kıymetlisi de o işte.

Kalabalık camiler Birçoğumuz yalnızca iftar saatine yakın vakitlerde televizyon programlarında görebilmişsek de, Ramazan demek cami avlularının dolup taşması demektir.

Hurma Yılın kalanında diyet yapanların ve rafine şekeri hayatından çıkarmaya çalışanların göz bebeği olan hurma tekrar market raflarına gelir, sofranın ortasındaki yerini alır ya işte o zaman anlarsın gerçekten Ramazan'ın geldiğini.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Günde ortalama 14 kez osurursunuz ve her bir osuruk vücudunuzdan saatte 7 mil hızla uzaklaşır.

İşaret dilinde tekerlemeler vardır.

Uzay barbekü kokuyor.

İnsanlar bir zamanlar ciltlerini iyileştirmek için arsenik yiyorlardı.

Güzel ve Çirkin'in hikayesi, kadınları görücü usulü evliliğe açık hale getirmeyi amaçlıyordu.

Dünyanın en mutlu ülkeleri en fazla antidepresan tüketen ülkeler.

TESPİTLİ YORUM

@pastoralmarti Bi erkek kadına asla hesap ödetmemeli, kadın da erkeğe hesap ödetmemeli.

El ele tutuşup hesabı ödemeden mekandan koşarak kaçmalılar.

GülüYorum

@oguzhantesla Babam küçükken hep tırnaklarımı etime batırana kadar keserdi, bu olay canımı çok acıtırdı ama cocuktum bir sey diyemezdim.

Yıllar sonra bir gün sordum baba neden öyle canımı acıtırdın diye lan gerizekalı madem canın acıyodu niye söylemedin dedi.. Susmayın arkadaşlar...