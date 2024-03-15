Sahur geldi dayandı Tüm müminler uyandı Bugün hava çok sıcak Kalkamayanlar yandı

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Denizden çek oltanı!

Duvara as baltanı!

Hoş geldi sefa geldi, On bir ayın sultanı.



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Oruçla anla aç toku!

Aç ilmihali oku!

Hoca, ömrün geçmeden, İnsanlıktan al koku!



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Boşa gitmez dilekler, Bekler bizi çilekler, İftarda olanlara, Dua eder melekler



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Ramazan manileri Uzun olursa çekilmez Lafı kısa tutmak iyidir Yoksa sahurda rahat edilmez



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Ramazan manisi evlere gelir Türlü türlü mesajlar verir Yüce rabbim şimdi afiyet bal şeker Yarına şükür ve sabır ver!



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Uyananlara hayırlı ramazanlar Sahurda şenlenir sofralar Yarına Allah kerim İftarda bekler bizi dolmalar!



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Sahurda neler yenir neler En güzelidir tereyağlı pideler!

Aç kalsın biraz mideler Rahatlasın bünyeler

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Sahur duası arayanlara sözüm Şükürde olsun hep sözün Sevgi hoşgörü kalplerde Hayırlısı demeli her niyette!



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Ramazan ayı manileri Şahanedir davulcunun bülbül sesi Biraz yavaş çalsa bir de Öpülesi elleri!



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Sahur vakti müziğe kulak ver Davulcuyum yorulur bu el Sofrada çok kalma yorulur bel Ramazan manileri bahşişli güzel

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Pideden sonra hemen uykuya dalma Sahur duası etmeyi unutma İftar kaçta diye şimdiden sorma Sabırsız olup orucunu bozma

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Ramazan geldi, sevinçlerle geldi, Oruçlar tutulur, dualarla yükselir seda.

İftar sofralarında buluşur aileler, Bereketle dolu Ramazanlar dilerim herkese.



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Minarede sesi ezanın, Ramazan gecesi, duaların kabul olsun.

Sahurda sofrada bereket olsun, Oruç tutan herkese mutlu ramazanlar dolsun.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Ortalama bir bireyin bir şeyi alışkanlık haline getirmesi yaklaşık 66 gün sürer.

'Psikoloji' terimi, Yunanca'da "nefes, ruh ve ruh" anlamına gelen "psyche" ve "çalışma" anlamına gelen "logia" kelimesinden türetilmiştir.

Bir insan sevdiği birine baktığında gözbebeği %45'e çıkar.

İnsanların, içinde bir çocuğun resmini buldukları takdirde, kayıp bir cüzdanı iade etme olasılıkları çok daha yüksektir.

Akıllı bireyler daha seçici olma eğilimindedir.



TESPİTLİ YORUM

@ebulbeka LİSE arkadaşları büyür ama lise arkadaşlığı büyümez.

Avukatı, araştırma görevlisi, beyaz yakalısı, patronu, öğretmeni, yazma eser uzmanı falan hepsi olur da bunlar bir araya geldi mi sanki okul bahçesinde muhabbet ediyorsun gibi olur.



GÜLÜ YORUM

@yanikcorek ORUÇ tuttuğu için sigara içemeyen arkadaşım sigara içme hissine benzediği için iki saattir flüt çalıyor.