Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri yolda düşürdüm



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Bak geldi etli dolma Çok yeyip göbek salma.

Üstüne bir kahve iç Terâvihe geç kalma!



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Bu aya sultan ay derler Kaymak ile baldan yerler Ezelden adet kılınmış Bekçiye bahşiş verirler.



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Davulun içi pekmez Çalarım fakat ötmez.

Bir bahşiş vermezseniz Davulcu buradan gitmez.



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Hoşafın suyu boldur Bir kepçe daha doldur Sahurda köfte varmış Ne olur erken kaldır



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Misafirim nazlandı Börek diye sızlandı Bir sini börek yedi Biraz olsun uslandı



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Yaram derindir eşme.

Aman derdimi deşme Sahurda börek yoktu.

Gözlerim oldu çeşme.



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Yemekler boldur gayet Beni de edin davet Birlikte yer içeriz Şöyle ederiz sohbet.



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Sahur oldu ışıyor Bülbüller ötüşüyor İftara çay deyince Yüreğim tutuşuyor.



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Sahur vakti emîndir.

Hoşaf suyu serindir.

Aman eli çabuk tut Yetimi sen sevindir.



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Şükür bu aya girdik.

Akşam hilâli gördük Sevinçlere gark olup Yüzü secdeye sürdük



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Sokak yolu dar mıdır?

Minaresi var mıdır?

İftara kal diyorlar Acep aslı var mıdır?



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Karşıma fener geldi Aklıma neler geldi Ben börek bekliyordum Sofraya döner geldi



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Vişneyi dalda koyma.

Beni bu halde koyma.

İftara çabukça gel, Gözümü yolda koyma.



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Davet ettiniz buyurdum Geldim manimi duyurdum Bulsam kuş tüyü yatağı İnan ki bende uyurdum



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Davulumu çalarım Hayallere dalarım Dolgun bahşiş beklerken Avucumu yalarım



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İftar bitti, gece geçti Sahur vaktine atladı Heyecandan durakladım Sanma davulum patladı



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Minareler arasına Nur ile dizilmiş mahya Halâ ışıklar yanmadı Sahur vakti uyan Yahya!



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Geçtiğimiz güzergâh Arka değildir öndür Bize kızdığından mı Bakışların bön böndür



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bedeniniz zihninizin düşündüğü gibi tepki verir. Ne zaman hastalansanız, olumsuz düşünürseniz bağışıklık sisteminiz zayıflar. Olumlu kalırsanız, bu artacak ve kısa sürede kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Bir kişi genellikle doğruyu söylerken birçok el hareketi yapar.

Yalan olduğunda kişinin elleri fark edilir derecede hareketsiz olacaktır.

Herhangi bir duygusal acı yalnızca 12 dakika sürer. Daha uzun olan her şey kendi kendine yapılır.



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam torba taşırken elleri kesilse bile torbaları yere bırakmaz. Çok rahat taşıyormuş gibi numara yapar. Konuyu şeref meselesi haline getirir.

Canını dişine takar. Torbaları evine getirir.



GÜLÜ YORUM

@MisterNobadi BİR keresinde başıma kötü bir şey geldiğinde duşta çömelerek ağladım ama çömelmeden önce 5 dk suyun sıcaklığını ayarladım.