MASANIZDA bir resim çerçevesi ayarlayın, böylece camın yansımasıyla arkanızı görebilirsiniz.

BAZI durumlarda arabanızdaki emniyet kemeri bir şişe açacağı olarak kullanılabilir.

SİZ evin başka bir yerindeyken birisi kapıyı açmaya çalışırsa sizi uyarmak için kapı koluna boş bir kutu koyun.

"AMA" kelimesinden önce söylediğiniz hiçbir şey sayılmaz.

BİRİNİN size yanlış telefon numarasını verdiğinden mi şüpheleniyorsunuz?

Onlara yanlış okuyun, eğer sizi düzeltirlerse, bu yasaldır.

HANGİ devre kesicinin bir prize bağlı olduğunu doğrulamak için, bir saç kurutma makinesini takın ve devre kesiciyi çevirmeden önce sesi açın.

KELİMELERİN üzerini çizmek istediğinizde okunaklı olmasını istemezsiniz, üzerlerine karalamak yerine orijinalin üzerine rastgele harfler ve kelimeler yazın.

GOOGLE aramalarında bir kelimenin önüne '~' kullanılması, aramanızda o kelimenin eş anlamlılarını da içerir.

ARABANIZA gaz doldururken tetiği yarım tutun. Tankta daha fazla gaz ve daha az hava olacak.

ASANSÖRDEYKEN, yanında yıldız bulunan kat dışarıya çıkan kattır.

YENİ bir işe başladığınızda iş tanımını kaydedin. Özgeçmişinizi güncellemeyi çok daha kolay hale getirir.

TELEFONUNUZDA insanlara resim gösterirken biraz yakınlaştırın, böylece kolayca diğer resimlere geçemezler.

AÇ olup olmadığına karar veremiyor musun?

Kendinize elma isteyip istemediğinizi sorun. Eğer cevabınız hayır ise aslında aç değilsiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

HER gün diğer insanların gazlarının yaklaşık 1/4'ünü soluyorsunuz.

SAĞ elini kullananlar, sol elini kullananlardan ortalama 9 yıl daha uzun yaşıyor.

TİPİK bir yaşamımızın 6 yıldan fazlasını rüya görerek geçiririz.

BÜTÜN hayvanlar da rüya görür.

RÜYALARINIZIN % 90'ını uyandıktan sonraki 10 dakika içinde unutursunuz.

ZÜRAFALAR öksüremezler.

SEVGİLİLER Günü intihar oranlarının en yüksek olduğu günlerden biri.

ŞU anda ABD'de evli olan 8 çiftten yaklaşık 1'i çevrimiçi tanışıyor.

BAYKUŞLAR mavi rengi görebilen tek kuş türüdür.



TESPİTLİ YORUM

HİÇBİR vasfı olmayan insanlar olarak sosyal medyada kullanıcı isimlerinizin sonuna official yazmayı tahmini ne zaman bırakırsınız?



GÜLÜ YORUM

@saclarimcanimm TABİİ Kİ evladın kızı erkeği olmaz ama sanmıyorum ki okuma yazmayı söken kız çocukları evin dört bir köşesine GEĞİRDİM yazsın...