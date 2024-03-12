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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 12 Mart 2024

Ramazan geldi hoşgeldi; Oruç tutanlar iyi bilir

Ramazan yaklaştığında kendini her gün oruç tutmaya hazır hissedersin.
İlk 1-2 gün oruca sağlam başlarsın, "iyi ya güzel dayandık" dersin:
Gece uyandığınızda ezanın sesini duyup sahuru kaçırdığınızı anladığınız an dev acı verir bünyeye.
Zamanında sahura kalktığınızda da gözlerinizi açık tutmakta zorlanırsınız.
Yiyebileceğiniz kadar yemeye çalışırsınız fakat hiç aç değilsinizdir çünkü gecenin körüdür.
Mideniz gün boyu guruldar.
Gün içinde en ufak bir yemek kokusunu bile burnunuz yakalar, elbette koku çok güzel gelir.
Ve tam kokuya doğru yönelirken oruç olduğunuzu hatırlarsınız.
Bazen de oruç olduğunuzu hatırlayamazsınız, kafanız tam ağzınıza bir şeyler atmışken dank eder.
Bazen açlık ve susuzluk öyle koyar ki orucu bozasınız gelir, şeytana uymaya ramak kala kendi kendinizi sakinleştirirsiniz.
Gün içinde aklınızda tek bir şey vardır: İFTAR VAKTİ
Ramazan ayında zamandan an be an haberiniz vardır.
Topun atılmasına kalan dakikalar bir ömür kadar uzun gelir.
Ama o dakikaların hemen ardından:
YEMEEĞKK!!
Ve bir ayın sonunda oruç görevini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşarsın.
Hayırlı Ramazanlar

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Dopamin sizi bilgi aramaya bağımlı hale getirir.
Beyniniz reddedilmeyi fiziksel bir acı gibi algılıyor.
Beyniniz her zaman ama her zaman bir sorun bulacaktır.
Kızlar size bakmaya hazır olmadıkları sürece kendilerine bakılmasından hoşlanmazlar.
Başkaları aynı fikirde olmadığında otomatik olarak kendinizi ikinci kez tahmin edersiniz.
Gerçek aşk, bir ilişki dört aydan fazla sürdüğünde çiçek açar. Bu uygulamada hikayenizi oluşturun.
iPhone kullanıcıları kendileri hakkında farklı düşünüyor.
İnsanların yüzde 80'inden fazlası, çekici bir kişiye, eğer o kişinin yanında bir köpeği varsa, yaklaşırken daha özgüvenli hissediyor.

TESPİTLİ YORUM
@cihatakbel Oruç için geliştirdiğim harika taktik! Ufak bir balon içerisine pilav tavuk koyup yutuyorum.
Öğlen 2 gibi zıplayarak patlatıyorum midede.

GÜLÜ YORUM
@hizcarpizaman Ramazan'da güllaç yerken "bu çok güzel keşke hep yapılsa" der, sonra Ramazan dışında asla yemezsiniz. Size güven olmaz.

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