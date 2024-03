Ramazan yaklaştığında kendini her gün oruç tutmaya hazır hissedersin.

İlk 1-2 gün oruca sağlam başlarsın, "iyi ya güzel dayandık" dersin:

Gece uyandığınızda ezanın sesini duyup sahuru kaçırdığınızı anladığınız an dev acı verir bünyeye.

Zamanında sahura kalktığınızda da gözlerinizi açık tutmakta zorlanırsınız.

Yiyebileceğiniz kadar yemeye çalışırsınız fakat hiç aç değilsinizdir çünkü gecenin körüdür.

Mideniz gün boyu guruldar.

Gün içinde en ufak bir yemek kokusunu bile burnunuz yakalar, elbette koku çok güzel gelir.

Ve tam kokuya doğru yönelirken oruç olduğunuzu hatırlarsınız.

Bazen de oruç olduğunuzu hatırlayamazsınız, kafanız tam ağzınıza bir şeyler atmışken dank eder.

Bazen açlık ve susuzluk öyle koyar ki orucu bozasınız gelir, şeytana uymaya ramak kala kendi kendinizi sakinleştirirsiniz.

Gün içinde aklınızda tek bir şey vardır: İFTAR VAKTİ

Ramazan ayında zamandan an be an haberiniz vardır.

Topun atılmasına kalan dakikalar bir ömür kadar uzun gelir.

Ama o dakikaların hemen ardından:

YEMEEĞKK!!

Ve bir ayın sonunda oruç görevini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşarsın.

Hayırlı Ramazanlar



TESPİTLİ YORUM

@cihatakbel Oruç için geliştirdiğim harika taktik! Ufak bir balon içerisine pilav tavuk koyup yutuyorum.

Öğlen 2 gibi zıplayarak patlatıyorum midede.



GÜLÜ YORUM

@hizcarpizaman Ramazan'da güllaç yerken "bu çok güzel keşke hep yapılsa" der, sonra Ramazan dışında asla yemezsiniz. Size güven olmaz.