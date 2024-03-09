PARAYI NASIL HARCAYACAĞIZ TATLIM?

Paranın nasıl ve nereye harcanacağı, hayatlarının bir noktasında çiftler arasında patlak verecek ortak bir tartışmadır. En uyumlu çiftlerin bile zorlukla kazandıkları parayı nasıl harcayacakları konusunda farklılıklar olabilir.

ÖFKE NASIL İFADE EDİLİR?

Hepimiz öfkeyi farklı şekillerde ifade ederiz; bazıları bağırır, bazıları kendilerini izole eder, bazıları ise günlerce öfkelenir ve bunu küçük kızgınlık eylemleriyle ifade eder. Her bir partnerin öfkeyle nasıl başa çıktığını ve bunun ilişkiyi nasıl etkilediğini anlamak önemlidir.

GENİŞ AİLELERİN ROLÜ

Kayınvalideniz/ebeveynleriniz/ kardeşleriniz söz konusu olduğunda sınırlar koymak, kayınvalidenizin tam olarak akşam yemeği saatinde araması veya kayınpederinizin evliliğinizi tartışması gibi durumlardan kaynaklanabilecek herhangi bir çatışmanın önlenmesine yardımcı olabilir. Erkek kardeşi veya ailenizin uzun süre ziyaret etmesi. Önemli olan partnerinize saygılı olmak ve bunun hakkında konuşmaktır.

PARTNERİNİZ İŞSİZ KALDIĞINDA...

Bu özellikle hassas bir zamandır ve daha fazla çatışmaya yol açmayacak şekilde birbirinizin beklentilerini belirlemek önemlidir. Erkekler işsizlikle kadınlardan farklı şekilde baş ederler; bu nedenle, birbirinize karşı duyarlı olmanız, empati kurmanız ve depresyona girmekten veya parasız kalmaktan kaçınmak için ikinizin de nerede durduğunu bilmeniz gerekir. Ortaklar arasındaki anlayış netleştiğinde, bu dönemi kararlılıkla ve sakin bir şekilde atlatabilirsiniz.

PARTNERLERDEN BİRİ KISKANDIĞINDA...

Bazen hepimiz kıskanırız ve romantik bir ilişkide bu oldukça organiktir. Biraz kıskançlık zararsızdır ama bunu saklıyormuş gibi yapmak kırgınlığa ve güvensizliğe neden olabilir ve sağlıksızdır. En iyisi bunun hakkında konuşmak, neden sizin veya partnerinizin hissettiğinin nedenini anlamak ve tartışmaya yol açsa bile gerçek duygularınızı ifade etmektir.

BİR PARTNERİN DAVRANIŞI

Partnerimizle yalnızken ve bir grup içindeyken bize nasıl davranılmasını istediğimiz konusunda hepimizin beklentileri vardır. Çoğu zaman çiftler, partnerin davranışının beklenen düzeyin altına düşmesi nedeniyle kavga eder.

Tartışmak iyi bir şeydir ve duygularınızı iletmek bu konuda büyük kavgalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BİR kadının sır saklayabileceği ortalama süre 47 saat 15 dakikadır.

YILDA bir kişiye yetecek kadar oksijen sağlamak için yedi ila sekiz ağaca ihtiyaç vardır.

İNSANLAR kendilerini gerçekten ilgilendiren şeyler hakkında konuşurken daha çekici görünüyorlar.

SEVDİĞİNİZ birinin elini tuttuğunuzda daha az acı hisseder ve daha az endişelenirsiniz.

NE kadar mutlu olursak o kadar az uykuya ihtiyaç duyarız.

UZUN süre yalnız kalmak, sağlığınız için günde 15 sigara içmek kadar zararlıdır.



TESPİTLİ YORUM

@pintopot KEL eski sevgilim bana şampuan önerisi verdiğinde erkeklerin her konuda fikri olduğuna artık emindim.



GÜLÜ YORUM

@pakiteysis BİRİNE şarj aletimi verdikten geri alana kadarki süreçte sadece şarj aletimi düşünüyorum, karşımdaki ne anlatırsa anlatsın sadece izliyorum, beynimin arka planında onun sağ salim bana ulaşması çalışıyor.