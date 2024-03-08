RENKLERİN BİRÇOK TONUNU AYIRT EDEBİLİYORLAR:

Israel Abramov'un geliştirdiği teorilere göre, kadınlar erkeklere göre daha fazla rengin ayrımını ve tanımını yapabiliyorlar.

Erkekler sadece görüş açılarındaki renkler doğrultusunda tanımlamalar yapıyorken, kadınlar renklerin farklı tonlarını ayırt edip tanımlayabiliyorlar.

STRES ALTINDA EMPATİ YETENEKLERİ GELİŞİYOR:

2014 yılında yapılan araştırmalara göre, kadınlar stres altında iken erkeklere oranla daha çok empati kurabiliyorlar. Giorgia Silani'ye göre bunun altında yatan iki etmen var. Birincisi kadınlar sıkıntılı insanlara yardım ederek sosyalleşiyorlar; erkekler ise sorunları kendi başlarına çözmeyi tercih ediyorlar.

İkincisi ise kadınlar erkeklere oranla olaylara daha duygusal yaklaşımlarda bulunuyorlar.

DAHA GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE SAHİPLER:

Kadın vücudu aslında erkeklere oranla çok daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip.

Ghent Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalara göre kadınların vücudunda bulunan X kromozomlarının fazlalığı sayesinde kadınlar erkeklere oranla daha fazla mikro RNA'ya sahip. Bu yüzden bağışıklık sistemleri kuvvetli ve kansere karşı vücudun direnci yüksek. Ayrıca östrojen hormonları da Caspase-12 adlı enzimlerini önleyerek vücudu iltihaplardan koruyor.

GÖZYAŞLARI İLE ERKEKLERİ ETKİSİZ HALE GETİREBİLİYORLAR:

2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kadınların gözyaşlarının içerisinde bulunan bir kimyasal, erkeklerin testosteron seviyesini ve cinsel dürtüyü azaltıyor. Araştırmalarda, ağlayan bir kadına maruz kalan erkeklerin cinsel açıdan pasifleştikleri gözlendi.

TEHLİKEYİ HİSSEDEBİLİYORLAR:

Nobuo Masataka ve Masahiro Nabasaki'nin 2012'de yaptıkları araştırmaya göre kadınlar çocuklarını koruma iç güdüsüne sahip oldukları için, çevreden gelecek tehlikelere karşı da önsezileri gelişmiş durumda.

Doğum yapabilecek yaşta olan 60 kadında yapılan araştırmada, kadınlardan fotoğraftaki yılanı bulmaları isteniyor.

Kadınların yumurtlama döneminden regl dönemine kadar olan süreçte yılanı çok daha çabuk buldukları gözlemleniyor.

ÇOKLU GÖREVLERDE UZMAN OLDUKLARINI DA EKLEYELİM:

2013 yılında İngiliz psikologlar iki farklı deney yaptılar. Birinci deneyde kadınlar ve erkeklerden bilgisayarda hesap yapmaları ve şekilleri tanımlamaları istendi.

İki grup da görevlerini başarı ile tamamladı. Fakat görev geçişlerinde erkeklerin kadınlara göre daha yavaş oldukları gözlemlendi.



KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

18 İLA 33 yaş arası insanlar dünyada en stresli olanlardır.

İNSAN DNA'sının yaklaşık yüzde 8'i, milyonlarca yıl önce bize bulaşan eski virüslerden oluşuyor.

YOUGOV'UN 2019'daki doğum sırası araştırmasına göre, küçük kardeşler en komik olanlar olma eğilimindedir.

Doğum kişiliği etkiler; büyük kardeşler genellikle en sorumlu, küçük kardeşler ise oyunbazdır.

FİLLER kilit taşı türlerdir: geçilmesi imkansız çalılıklar arasında yollar açarlar, kuru nehir yataklarında su havuzları oluşturarak tüm ekosistemleri şekillendirirler ve seyahat ederken tohum saçarlar.



TESPİTLİ YORUM

@coketkisiz KÜÇÜK şehirde yaşayan insan komikliği diye bir şey var, sıkılmaktan kafasında şaka atölyesi kurar ve konuşurken bam güm yapıştırır.



GÜLÜ YORUM

@civan_percemi LAHMACUNCUDA karşıma oturup ben yerken beni izleyen küçük çocuğa üzüldüm, "Gel beraber yiyelim" dedim. "Ben buranın sahibinin oğluyum" dedi.

Bugün de mal gibi hissettik çok şükür.