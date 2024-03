EVLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI YATAK ALANI:

Evlenmeden önce yatağım bana aitti. Tamamen baş desteği olmayan 3'e 6 tek kişilik yatak, üzerine takılıp dinlenmek için tamamen bana aitti. Evlendikten sonra ve büyük boy bir yatakta olsa da sınırları korumak zordur.

Bazen insan yatağın üstüne ve altına yuvarlanıyor.

EVLENMEDEN ÖNCE VE SONRA ÇİFTLERİN HEDEFLERİ:

Evlilikten önce çiftin hedefleri vardır. Senin için her şeyi yapacağını söylüyor canım. Evlilik sonrası hedefler var ama daha çok yatağın yanındaki çamaşırları lobinin sonundaki çamaşır sepetine atmak gibi. Çöpü çıkarmak gibi basit bir görev bile baş ağrısına dönüşebilir.

EVLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI AĞIR KONULAR:

Evlenmeden önce her kalori önemlidir. Sıfır beden olmayabilir ama formda kalmak olur. Etkinliği yayınlayınca fikir Kimin umrunda!! Kalorileri biriktirebilirsiniz ve patates kızartması ve burgerler birdenbire çok daha cazip hale gelir.

EVLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI ROMANTİZM:

Evlenmeden önce hafta sonları "Ah ne kadar romantik"tir. Sahil kenarında dışarı çıkmak ya da sadece onunla tek başına dışarı çıkmak, yukarıdaki yıldızlara bakmak ve sonra partnerinizin gözlerinde yerde parlayan lokmaları bulmak baştan çıkarıcıdır. Evlendikten sonra yıldızlar göz kamaştırıcı volkanlara dönüşür çünkü ya yalnız vakit geçirecek mahremiyet yoktur ya da harcanan zaman daha çok aile öncelikleri arasında yapılacaklar listesinde yer alır.

EVLENMEDEN ÖNCE VE SONRA GÖSTERDİĞİNİZ ÇABALAR:

Evlenmeden önce ciddi derecede düşük bir güven seviyesi vardır. Düz bir karın göstermek için nefesinizi kapalı tutarsınız.

Görünümünüz günün her saatinde her zaman parlaktır. Evlendikten sonra güven o kadar rahat seviyelere çıkar ki gaz çıkarmak ve burunla oynamak doğal gelir.

EVLENMEDEN ÖNCE VE SONRA "SENİ SEVİYORUM" SÖZLERİNE NE OLUR?:

Evlenmeden önce "Seni seviyorum" mesajları her zaman ve her zaman memnuniyetle karşılanır, ancak evlendikten sonra aynı mesaj veya emoji, partnerin niyetinden şüphe etmek için bir neden haline gelir.

Sonuç olarak, evlilik öncesi ve sonrası senaryolar nadiren hayal ettiğimiz gibi olur. Bazı deneyimler muhteşem olabilir, bazıları ise hayal gücüne çok şey bırakır. Dedikleri gibi, "En azından bir kez yaşanmaya değer bir deneyim, bu yüzden devam edin ve kendi evlilik ütopyanızı yaratın!" Evlendikten sonra hayat nasıl değişir göreceksiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

KIŞI ne kadar akıllıysa o kadar hızlı düşünür ve yazısı da o kadar özensiz olur.

HER yıl tahminen 2.450 Amerikalı sekse bağlı kalp krizlerinden ölüyor.

ERKEK lamalar çiftleşme mevsiminde rakiplerinden kurtulmak için diğer erkek lamaların testislerini ısırırlar.

İNSANLARIN

% 90'ı şahsen söyleyemedikleri şeyleri yazıyor.

KADINLARIN vücudunda erkeklerin iki katı kadar ağrı reseptörü vardır, ancak acıya karşı toleransları çok daha yüksektir.



