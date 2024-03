SADE KAHVE: BASİT SADELİK (SIKICI OLARAK DA BİLİNİR)

Sade kahveyi gerçekten seven biriyle randevunuz varsa, kendinize onun neyi sevip neyi sevmediği konusunda güçlü fikirleri olan, yeni şeyler deneme ve yollarını değiştirme konusunda sıfır eğilimi olan birini bulmuşsunuzdur.

ESPRESSO: SAÇMA SAPAN İŞKOLİKLER

Az önce espresso sipariş eden biriyle randevunuz varsa, randevunuz yok, muhtemelen bir iş görüşmesindesiniz. Espresso içenler kendilerini her zaman hareket halinde olan başarılı kişiler ve iş insanları olarak görmekten hoşlanırlar. Bazı durumlarda bunun doğru olduğu ortaya çıkıyor.

LATTE: "HER ŞEYE SAHİP OLACAĞIM"IN VÜCUT BULMUŞ HALİ

Eğer latte içen biriyle ilişkiye girerseniz, her zaman ikinizin gidebileceği restoranların bir listesini bulundurduğunuzdan emin olun, çünkü "Nerede yemek istersin?" diye sorduğunuz zaman kesinlikle hiçbir yardımcı olmayacaklardır.

CAPPUCCINO: KONTROLÖRLER

Çıkmaya başladıktan birkaç hafta sonra telefonunuzun şifresini isteyecekleri anlamına mı geliyor? Muhtemelen hayır, ancak duştan döndüğünüzde şifre denemelerinizin maksimuma çıktığını görebilirsiniz.

BUZLU KAHVE: NEŞELİ GRUP

Sevgilinizi soğuk kahve/ buzlu kahve/buzlu espresso yudumlarken görürseniz, elinizde heyecan verici bir trend belirleyici var demektir.

"Parıldayan her şey altındır" sözü bu kişiliği tanımlamanın en iyi yolu olabilir. Her zaman bir sonraki en iyi şeyi ararlar ve yeni şeyler denemekten korkmazlar.

FRAPPUCCINO: HAYIR, KAHVE DEĞİL

Eğer sevgiliniz bir "kahve insanı" olduğunu iddia ediyor ancak yalnızca Frappuccino içiyorsa, bu tam olarak kilo vermek için keto diyeti uyguladığınızı iddia edip sadece kızarmış tavuk yediğiniz anlamına gelir.

TÜRK KAHVESİ: GELENEKSEL

Eğer sevgiliniz Türk kahvesi içiyorsa gelenekçidir.

Artı bilin ki fala meraklıdır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

HİÇBİR filmdeki kötü adamın iPhone kullandığını gördünüz mü?

Aklıma hiçbir örnek gelmiyor ve bunun çok açık bir nedeni var. Apple ürünlerinin TV ve filmlerde nasıl tasvir edildiği konusunda çok katıdır. "Markayı her zaman kahraman olarak gösterme" felsefesine sahipler ve markalarının medyada nasıl temsil edildiği konusunda oldukça bilinçliler.

Yönergeleri, Apple ürünlerinin yalnızca "en iyi şekilde, Apple ürünlerine ve Apple Inc.'e olumlu yansıyacak şekilde veya bağlamda" tasvir edilmesini tavsiye ediyor.

TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam sahibi olduğu arabası dışındaki bütün araba markalarını kötüler.

Başka araç sahibi olunca da onu övüp diğerlerini kötüler.

GülüYorum

@giidenege Hastanenin psikiyatristi, göz doktoruna "Halüsinasyon görüyorum" diye gider. Hoca "İyi de bu senin bölümünün işi ama halüsinasyonları net görmüyorsan otur bir muayene edeyim" der.