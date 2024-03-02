ESKİDEN sürekli kıskanırken artık hiç kıskanmamaya başlaması.

DURDUK yere sorun çıkarması, suni kavgalar yaratması.

SORUNUN ne olduğunu sorduğunuzda "Seninle ilgisi yok, ben kafama takıyorum" demesi.

BULUŞMAK istediğinizde bahaneler üretmesi.

DAHA önce hiç görüşmediği liseden, ilkokuldan arkadaşlarıyla görüşmeye başlaması.

KALABALIK ortamlarda baş başa olduğunuzdan daha keyifli olması.

SÜREKLİ bir yakınının başına bir şey gelmeye başlaması.

SOSYAL medya hesaplarında birlikte olan profil fotoğraflarınızı tek başına olanlarla değiştirmesi.

SAÇMA bir bahaneyle hesaplarının şifrelerini değiştirip istediğinizde kavga çıkarması.

KAVGALARI konuşmaktan kaçınması.

YEMEK için tavuk dönerciye götürmesi.

ESKİDEN saniyesinde cevap gelen mesajlara 15 dakikalık beklemelerle cevap vermesi.

VEDALAŞIRKEN kafa kafaya tokuşmaya başlaması.

SARILMASININ değişmesi, yavanlaşması.

SÜREKLİ şarjının bitmesi ya da metroya binmesi.

WHATSAPP'TA son görülmeyi kapatması.

YENİ hobiler edinmeye başlaması ya da edindiğini iddia etmesi.

BULUŞMAYA halı saha ayakkabısıyla gelmeye başlaması.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ESKİ Mısırlılar, bir kedinin ölümünün yasını tutarken kaşlarını tıraş etmek bir gelenekti.

PSYCHO, ekranda tuvalet sifonunu gösteren ilk Amerikan filmiydi.

2008'DE yapılan bir ankete göre İngiliz gençlerin yüzde 58'i Sherlock Holmes'un gerçek bir insan olduğunu düşünüyordu.

DÜNYADA gerçek olanlardan daha fazla sahte flamingo var.

HER yıl yaklaşık 100 kişi tükenmez kalem boğulması nedeniyle ölüyor.

1386'DA bir domuz cinayetten dolayı idam edildi.



TESPİTLİ YORUM

@JeanLuiseFinch İZLANDA polisiyesi izliyorum.

Şimdi bunların silahı, copu filan yok.

Şüpheliyle konuşmaya gidiyorlar, şüpheli bunlara bir girişiyor.

İtmiyorlar bile adamı, ağızlarındaki kanı silerken "Yakışmadı Sigvaldi arkadaş" filan diyorlar. Sigvaldi de komşu zaten, kasaba 300 kişi.



GÜLÜ YORUM

@yasinawq ERKEK adam astrolojiyle sadece manitası ilgileniyorsa ilgilenir. Onu da asla tam dinlemez içinden. "Merkür yerinden mi oynamış ne olmuş" der...