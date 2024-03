EVLİLİK İKİ KİŞİLİK DEĞİLDİR: Büyüklerimiz "Evlenince bir kişi ile değil, onun ailesi ile evlenirsin" derken biraz haklı olabilirler. Evlilikte aileler de plana dahil olurlar. Onların istekleri ve ihtiyaçları sizin evliliğinizde belirleyici olabilir.

HER AN HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR: Belli bir yaştan sonra insanlar değişmez düşüncesi yanlıştır. İnsanlar devamlı değişir ve dönüşürler. Evlilik boyunca da karşınızdaki kişinin değişimine uyum sağlamanız gerekebilir.

PARTNERİNİZDEN SAKLADIĞINIZ NE VARSA BİR GÜN ORTAYA ÇIKACAKTIR: Nasıl olsa ortaya çıkmaz, diye sevgililik döneminde saklanan birçok sır evlilikte ortaya çıkacaktır. Bunlar size küçük yalanlar gibi geliyor olsa bile güvensizlik doğuracaktır.

TARTIŞABİLEN ÇİFTLER DAHA MUTLUDUR: Tartışmak zihnimizde olumsuz bir eylem gibi canlanıyor olsa da aslında evlilikte tartışmak ilişkiyi canlı tutabilir. Fakat tartışmaları kavga etmek ya da şiddete başvurmak ile karıştırmamalısınız.

HAYATTA "SÜREKLİ" MUTLULUK DİYE BİR ŞEY YOKTUR: Evlilik boyunca her anınızı birlikte paylaşacaksınız ve her ne olursa olsun en çok vakit geçirdiğiniz kişi eşiniz olacak.

Bu fikir başta garip gelse de zamanla duygu ve düşüncelerinizi karşı tarafa yansıttığınızı fark edeceksiniz.

ORTAK BİR ALANI PAYLAŞTIĞINIZI UNUTMAYIN: Aynı evi, mutfağı, oturma odasını, yatağı ve banyoyu paylaştığınız bu kişiye karşı sadakat sorumluluğunuz olduğu gibi yardım etmek yükümlülüğünüz de vardır.

Ortak bir alanı paylaşırken onun istek ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmayı unutmamalısınız.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜZDEN TAVİZ VERMENİZ GEREKEBİLİR: Evlilik ortak bir hayatın sorumluluğunu kabul etmektir. Sorumluluklar bazı isteklerimizi kısıtlayabilir.

PARTNERİNİZ SİZİN ANNENİZ/BABANIZ DEĞİLDİR: Şimdiye dek anne ve babanızın sorumluluğundaydınız.

Hastalandığınızda saatlerce başınızda bekleyen anneniz ya da başınız sıkıştığında koşulsuz yardım aldığınız babanız vardı.

Fakat partneriniz sizin anne-babanız değildir. Ondan koşulsuz sevgi, ilgi ve yardım bekleyemezsiniz.

TARTIŞMALARINIZ ARANIZDA KALMALIDIR: Uzmanlar konuşmanın ve derdinizi anlatmanın psikolojinizi iyileştirdiğini söylüyor. Ancak dedikodu yapmak başka bir şeydir. İkisi arasındaki farka dikkat edin. Eşinizi bir başkasına şikayet etmek ya da onun kötü huylarını çekiştirmek ruhunuza asla iyi gelmez.

PARTNERİNİZLE KONUŞABİLİYOR OLMAK BUNDAN SONRA EN ÇOK İHTİYACINIZ OLACAK ŞEYDİR: Konuşmak ve iletişim kurmak en sık yaptığımız şeydir. Çiftlerin arasında görünmez bir bağ olan iletişim azaldığında evlilikte mutsuzluk ve sorunlar başlar.



