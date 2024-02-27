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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 27 Şubat 2024

Kadınların erkeklerde çekici bulduğu 11 özellik

MİZAH ANLAYIŞI: Kadınlar, zeka belirtisi olarak görüldüğü için iyi bir mizah anlayışına sahip erkeklerden etkilenirler.
NEZAKET VE FEDAKARLIK: Nezaket ve fedakarlık eylemleri, uzun vadeli ilişkiler için çekicidir ve şefkatli bir doğayı sergiler.
ALGILANAN ZENGİNLİK: Kadınlar, maddi mülkiyet veya yaşam tarzı yoluyla zenginlik yayan erkeklerden etkilenir.
OLGUNLUK VE DENEYİM: Yaşlı erkekler, birikmiş kaynakları ve yaşam deneyimleri nedeniyle sıklıkla çekicilik kazanırlar.
YÜZDEKİ TÜYLER: Yüzdeki kılların çekiciliği kişisel tercihlere göre değişir; bu nedenle size özgün gelen şeyleri tercih edin.
ELDE EDİLMESİ ZORU OYNAMAK: Biraz gizem ve bulunamama, ulaşılabilirlik ile entrika arasında bir denge kurarak arzu edilirliği artırabilir.
FARKINDALIK: Mevcut olmak, dikkatli olmak ve yargılamamak, hızlı tempolu modern flört dünyasında çekici nitelikler olabilir.
KIRMIZI GİYMEK: Kırmızı renk algılanan çekiciliği artırabilir, bu nedenle onu gardırobunuza dahil etmeyi düşünün.
RİSK ALMA: Kadınlar, risk almayı ilkel çekicilikle ilişkilendiren heyecan arayan davranışları çekici bulabilirler.
GÜVEN VE ATILGANLIK: Güven, birçok kadın için inkar edilemez derecede çekicidir. Araştırmalar, kendine güvenen ve iddialı erkeklerin daha çekici ve arzu edilen partnerler olarak algılanma eğiliminde olduğunu gösteriyor.
DUYGUSAL ZEKA: Kadınlar, başkalarını anlama ve onlarla empati kurma yeteneğini gösterdiği için erkeklerdeki duygusal zekaya değer verir.
Duygusal açıdan zeki olan erkekler genellikle daha olgun, destekleyici ve güçlü, tatmin edici ilişkiler kurma yeteneğine sahip olarak görülür.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Dünya nüfusu her yıl tüm atmosferi doldurmaya yetecek kadar oksijen solur.
Dünyanın nüfusu, herhangi bir anda yaşayan karıncaların sayısına yaklaşık olarak eşittir.
Hollanda, her baharda 7 milyondan fazla çiçeğin açtığı dünyanın en büyük çiçek bahçesi Keukenhof'a ev sahipliği yapmaktadır.
Kahkaha yeni doğmuş bebeklerde bile bulaşıcıdır.
Dünyanın en sıcak çölü olan İran'daki Lut Çölü'nde 80°C'yi (176°F) aşan sıcaklıklar kaydedildi.

TESPİTLİ YORUM
@semtincomari Sırbistan'da tatildeyken hemen hemen her yaya şeridinde bulunan taksi çağırma butonu dikkatimi çekmişti. Taksiciye sordum "Bu butonu trollemek için kullanmıyorlar mı?" diye. "Pek olmuyor sadece bu sabah butona bastılar gittik, kimse yoktu" cevabını verdi.
Sabah butona basan da benim...

GÜLÜ YORUM
Hiç unutmuyorum, 8 yaşındayken kayboldum diye adımı camide anons ettirmişlerdi. Ben de "Allah beni çağırıyor" sanıp ağlamıştım...

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