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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Aşk hakkında...
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 23 Şubat 2024

Aşk hakkında...

BİR çift ne kadar uzun süre birlikte olursa, "Seni seviyorum" deme olasılıkları da o kadar azalır.
BİR ilişkide hiçbir tartışmanın olmaması ciddi bir ilgi eksikliğini temsil eder; çiftler birbirleri için büyük bir sevgiyle mücadele eder.
EN iyi ilişki tavsiyesini veren kişiler genellikle bekardır.
SEVDİĞİNİZ kişiyle el sıkışmak fiziksel acıyı, kaygıyı, stresi ve korkuyu azaltabilir.
BİRBİRİNE benzeyen insanların evlenme olasılığı, çok farklı görünenlere göre daha yüksektir.
BİR kız üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istiyorsanız, bunu başarmak için sadece 4 dakikaya ihtiyacınız var.
BİR kişi, farklı kişiliklere ve güçlere birden fazla kez aşık olabilir.
BİRİNİN sizi sevip sevmediğini bilmek istiyorsanız lütfen onun gözlerine bakın. Aşık olduğunda gözbebekleri yüzde 45'e kadar genişler.
İNSANLARIN karşı cinsten kişilerle "sadece arkadaş" olmaları pek mümkün değildir.
KADINLARLA karşılaştırıldığında erkekler ayrılığın ardından daha fazla duygusal acı yaşıyor.
İKİ sevgili birbirlerinin gözlerine baktığında kalp atışları senkronize olur.
BİRİSİYLE ilk kez tehlikeli bir durumda tanışırsanız, büyük ihtimalle ona aşık olursunuz.
BEKLENMEDİK veya belirsiz aşk daha uzun sürer.
KONUŞKAN kızlar ve sessiz erkekler evlilik için ideal partnerlerdir.
UNUTMAYIN: Aşk farklı gizemli şekillerde çalışır. Kalplerimizin gerçek duygularımızı göstermesine ve alçakgönüllülükle zihinlerimizle işbirliği yapmasına izin verin...

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Portakalın kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.
Bu yüzden doktorlar işe gitmeden önce portakal yemeyi tavsiye ediyor.
Beyin, bitkilerle çevrelendiğinde, beynin düşünme gücünü artıran bazı kimyasallar salgılar.
Bu nedenle bahçede yürümek bazı psikiyatrik prosedürlerin bir parçasıdır.
Anne-babanın çocukla konuşması onun zihin dili haline gelir.
Bir kız sizden hoşlanıyorsa sizinle konuşurken saçlarıyla oynar.
Rüyalarınızda nadiren ölürsünüz, eğer rüyanızda ölürseniz hayatta yeni bir şeye başlamışsınız demektir.

TESPİTLİ YORUM
@safkanafkan ASANSÖRE
'doberman'la binmek nedir ya, ejderhayla binseydin...
Aklımı yurdumu kaybettim. Bir de 'Bir şey yapmaz korkmayın' diyor.
Ulan köpek bunu kendisi söylese yine güvenmem.

GÜLÜ YORUM
@buyukagacci DOKTORA geldim kahvaltı yapıyordu. Sonra bana "Aç mısınız?" dedi. Ben de "Yok teşekkür ederim, afiyet olsun" dedim. "Kan testine yollamak için soruyorum Beyza hanım, birlikte kahvaltı yapalım mı diye değil" dedi...

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