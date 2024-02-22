KADINLAR nezaketten değil, özgüvenden etkilenir. Bir kadına aşırı iyi davranmak veya ona çok fazla ilgi göstermek çoğu zaman geri teper ve reddedilmeye yol açar.

KADINLAR biyolojik olarak erkeklerdeki zayıflığı küçümser. Bir kadının önünde ağladığınızda, bu onun beyninin sizi kendisi ve çocukları için uygun olmayan bir lider olarak görmesini tetikler.

KADINLAR, bağlanmaya değer olup olmadıklarını belirlemek için erkekleri test eder. Ne yazık ki çoğu erkek bu testlerin farkında bile değil ve neler olup bittiğini anlamadıkları için sıklıkla başarısız oluyorlar.

KADINLAR flört ve ilişkilerde eşitlik istemezler.

Sizden daha fazla kazansalar bile faturaların aslan payını sizin ödemenizi beklerler.

KADINLAR sahte iyi bir adamın kokusunu bir mil öteden alabilirler ve genellikle erkeksi özellikler sergileyen kötü bir çocukla çıkarken onları arkadaş bölgesi haline getirirler.

BİR kadının size bir kez bile saygısızlık etmesine izin verirseniz, gelecekte de size saygısızlık etmeye devam etmesinin kapısını açmış olursunuz.

KADINLARIN kendi kötü davranışlarını gerekçelendirme ve sorunları için erkekleri suçlama konusunda endişe verici bir yeteneği vardır.

Bunu anlamak, erkeklerin manipülatif veya toksik ilişkilere yakalanmaktan kaçınmasına yardımcı olabilir...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İnsanların % 80'i yeni bir kalemle bir şeyler yazmaları istendiğinde adını yazar.

Bir kişi kalitesiz bir şakaya gülüyorsa yalnızlık çekiyor demektir.

Rüya, sizinle bilinçaltınız arasındaki bir konuşmadır.

Psikoloji, biriyle tanışmanın ilk 6 saniyesidir, onun hakkında ilk izlenim oluşur.

5. Herhangi bir duruma verdiğimiz tepkinin, o durumu kökten değiştirebileceği kanıtlanmış bir gerçektir.

Çoğu zaman bir kişinin ilgisizliği, onun ifade etmek istemediği azami özeni gösterir.



TESPİTLİ YORUM

@zikudret "Stêrk" Kürtçe yıldız demek.

"Star" İngilizce yıldız demek.

İngilizce kadınlar için "she" erkekler için "he" kullanılır. Kürtçe erkekler için "lo" kadınlar için "le" kullanılır.

İngilizler Kürt'tür.



GÜLÜ YORUM

@fatmazel Yaptığınız en saçma şeyler neler? Ben misafirlikte kapıdan girerken "Hoşgeldiniz" demiştim.

@kadercistoic @fatmazel adlı kişiye yanıt olarak, üç arkadaş öğrenci evinde kahvaltı ederken yanlışlıkla bana demli diğer arkadaşa açık çay geldi. Biz çayları değiştirmek yerine kalkıp yer değiştirmiştik.