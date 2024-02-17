- HAYATINIZ boyunca kendinizi hırslı biri olarak gördünüz. Hep dünyayı değiştirecek bir şeyler yapacağınıza inandınız.

- BUNUN gibi küçük işleri yapmak için fazlasıyla tembel davranırsınız.

- DUŞTAN sonra bornozunuzla uzandığınız yataktan hayal kurmaya son verip çıkmak sizin için neredeyse dünyanın en zor işi.

- ÇOCUKKEN inanılmaz heyecanlı ve maceralı bir dünyanın lideri olacağınızın hayalini kurardınız.

- BÜYÜDÜKÇE istekleriniz biraz değişmiş olabilir.

- YEMEK yaparken muhtemelen kendinizi "master chef" gibi hissedersiniz.

- AMA almanız gereken malzemeleri, harcayacağınız zamanı ve yorulacağınızı düşündüğünüzde vazgeçmeniz çok uzun sürmez.

- SÜREKLİ spora başlamaya ve beslenme şeklinizi değiştirmeye karar verirsiniz.

- AMA üstüne biraz düşündüğünüzde anında yorulup bu fikirden uzaklaşırsınız.

- MUHTEMELEN hareket etmeden bir şeyleri yapma konusunda çok iyisinizdir.

- BAZEN hiç üstünüzü değiştirmeden sadece pijamalarla bütün bir günü geçirirsiniz.

- KENDİNİZ için istediğiniz muhteşem şeyleri zihninizde canlandırmak için birazcık fazla zaman harcarsınız.

- HİÇBİR şey düşünmeden yatma konusunda bayağı iyisinizdir.

- BİRİLERİNİN başarısını gördüğünüzde, eğer isterseniz sizin çok daha iyisini yapabileceğinizi düşünürsünüz.

- EĞER daha temiz ve düzenli olursanız hedeflerinize daha kolay ulaşacağınıza inanırsınız. Ama temiz ve düzenli olmanız için harcayacağınız çaba yüzünden bunu sürekli ertelersiniz.

- AMA tembelliğiniz yaratıcılığınızı kuvvetlendirir.

- HİÇBİR şey asla egonuza zarar veremez.

- NE olduğu hiç fark etmeksizin, bir şeylere başlamak sizin için dünyanın en zor işidir.

- BU yüzden bazen hiçbir şey yapmazsınız.

- AMA eğer başlayabilirseniz, sonucun muhteşem olacağından eminsinizdir.

- HAYATTAKİ en önemli şey hayal gücünüzü canlı tutmaktır.

- TEMBELLİĞİN başarıya engel olması gibi düşünceyi tabii ki asla kabul etmezsiniz.

Hatta daha önce hiç bu kadar saçma bir şey duymamıştınız kesinlikle.

- UNUTMAYIN: Siz harika şeyler yapmak için dünyaya geldiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Alkol içmiyor.

Soda içmiyor.

Sigara içmiyor.

Uyuşturucu kullanmıyor.

Dövmesi yok.

Kan bağışı yapıyor.

Hayır kurumuna yarım ediyor.

Irkçı değil.

Sağlıklı besleniyor.

Süper atlet.

İş adamı.

17 Guinness Dünya Rekoru Sahibi...

Dünya üzerinde Instagram'da 600 milyon takipçisi olan tek kişi.

Mütevazı...

Yoksulluğun ne olduğunu biliyor.

Kim tahmin ettiniz mi?

Tabiiki Cristiano Ronaldo.



GÜLÜ YORUM

@faalyaco Kocam denizci, dolayısıyla hayalim birlikte dünyayı gezmekti.

Evlendik. "Niye gezmiyoruz?" diyorum, "Ben gezdim bir şey yok" diyor. Sanki AVM gezmiş.



TESPİTLİ YORUM

@iwdfa DÜNYADA 40 milyon kanguru var. Ankara'nın nüfusu 5 milyon.

Kangurular Ankara'yı işgal etmek istese her bir Ankaralı'ya 8 kanguru dövmek düşüyor. Başarılabilir mi? Zor.