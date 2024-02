- KENDİNİZİ daha yüksek otoriteye teslim edemiyorsanız...

- DÜZELTMELERİ kabul etmekte zorlanıyorsanız...

- "ÖZÜR dilerim" diyemeyecek kadar büyüyemiyorsanız...

- BAŞARINIZIN veya kazanımlarınızın çabalarınıza bağlı olduğunu düşünüyorsanız..

- İNSANLARA saygı göstermiyorsanız...

- KENDİNİZİ her zaman başkalarından üstün hissediyorsanız...

- HER zaman başkalarını kontrol etmek veya onlara hükmetmek istiyorsanız...

- DİĞER insanlardan daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız...

- DAHA az vasıflı olanların yanında çalışmıyorsanız...

- SENİ düzeltenlere kızıyorsanız...

- MANTIKLARINI anlamadığınız için sizi eleştirenlerden kaçıyorsanız...

- BİLMEDİĞİNİZ şeyler hakkında soru sormaktan utanıyorsanız...

- BAŞARILARINIZ/ bağlantılarınız hakkında sürekli övünüyorsanız...

- SİZE yardım edenlere "Teşekkür ederim" demeyi gerekli görmüyorsanız...

- KİMSENİN sizden daha fazlasını bilmediğini düşünüyorsanız...

- HATA yapamayacağınızı düşünüyorsanız...

- HAYATTA her şeyi bildiğinizi düşünüyorsanız...

- ZİRVEYE çıkmanıza yardımcı olanları görmezden geliyorsanız.

- HER şeye sahip olduğunuz halde, yaşamınıza bir lütuf olan kişileri takdir etmiyorsanız siz kibirlisiniz!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

SEVDİĞİNİZ biriyle 48 saatten fazla konuşmamak sizi hasta eder

SEVDİĞİNİZ birinin fotoğrafını gördüğünüzde stres seviyeniz düşer ve yaralarınız daha hızlı iyileşir.

SADECE sizinle bir başkası arasında daha fazla göz teması kurarak, her ikinizin de aşık olması daha olası hale gelecektir.

KARİZMANIZ başkaları için çekiciliğinizin psikolojik bir göstergesidir. Burada karizma ve güvenin sırlarını öğrenebilirsiniz.

BİR araştırma, zengin erkeklerin kadınları etkileme konusunda çekici erkeklerden daha iyi olduğunu gösteriyor...

GÜLÜ YORUM

@kizillsakal MEKANA dadanan bi dayı var.

Bir yerlerden ayakkabı çalıyor getiriyor satmaya uğraşıyor çarşıda. Geçen gelmiş yine kafa iyi. Bizim Ali'den çay istemiş, Ali de vermiş bi bardak. Adam otururken Ali'nin ayakkabılara bakmış bakmış sonra da eğilip bağcıklarını çözmeye başlamış ahshs...

Herif ayakkabıları çalacak ama içinde adam var.



TESPİTLİ YORUM

@Laputa1108 Ben şahsen Sevgililer Günü'nün insanların birbirine olan sevgisini birbirine değil de başkalarına gösterme günü olduğunu düşünüyorum.