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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kadın psikolojisi
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

15 Şubat 2024, Perşembe

Kadın psikolojisi

- KADINLAR muhtemelen kalın sesli erkeklerin söylediklerini hatırlar.
- KADINLAR çok daha iyi dinleyicilerdir.
- KADINLARIN gözleri çok şey anlatır ve bu onun kalbine açılan kapıdır.
- KADINLAR dolaylı olarak imalarda bulunur ve fikirlerini ifade ederler.
Erkekler basittir!
- SAĞLIĞINIZDAN şikayet etmeye başladığınız anda kadınlar sizin anneniz olacaktır. (Eh, bu kıza ve onun ruh haline bağlıdır!)
- KADINLAR yüzleri hatırlama konusunda erkeklerden daha iyidir.
- KADINLAR, başkalarının kendilerini birisiyle karşılaştırmasından hoşlanmazlar ama zihinlerinde sürekli kendilerini başka kadınlarla karşılaştırırlar. - İKİ kadın arasındaki dostluk, iki erkek arasındaki dostluk kadar güçlü değildir.
- KADINLARIN karar vermesi erkeklere göre daha uzun zaman alır ancak bir karar verdikten sonra ona bağlı kalma olasılıkları daha yüksektir. - KADINLAR sorunları çözmek için beynin her iki tarafını kullanırken, erkekler yalnızca sol kısmını kullanır.
- KADINLAR çok daha iyi aldatır ve kendi sebepleri vardır. (Erkekler bunu yaparlar ve yakalanınca açıklayamazlar.)
- KADINLAR bir şeye üzüldüklerinde sorunlarını başkalarıyla paylaşmaktan hoşlanırlar ve onların sorunlarını sabırla dinlerseniz kendilerini daha iyi hissederler.
- KADINLAR sadece bilgileri veya birikimleri için günlük harcamaların hesabını tutarlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
MEVCUT hızla 2020 yılına kadar "Bitcoin" dünyanın bugün tükettiğinden daha fazla güç tüketecek.
BÜYÜK Hadron Çarpıştırıcısı, 2009 yılında içine bir kuşun düşürdüğü ekmek parçası nedeniyle kapatılmıştı.
YAŞLI balıklar genç balıkların dışkılarıyla beslenirlerse daha uzun yaşarlar.
"YÜZ" kelimesi, eski İskandinav dilinde orijinal olarak 120 anlamına gelen "Hundra" kelimesinden türemiştir.

GÜLÜ YORUM
@mahirsanli_net ARKADAŞ
Instagram'da Rio'dan fotoğraflar atmış. Hanım da "Ne iş yapıyordu ki oralara gidebiliyor?" diye sordu.
"Bekar" dedim… Şu an evde sessizlik hakim.

TESPİTLİ YORUM
@fenolftaleinli ARKADAŞIM yemek yapmayı hiç bilmediğini anlatıyor. Annesi "Tencereye nohutu iki parmak geçecek kadar su koy" dediğinde "Parmaklar yatay mi dikey mi?" diye sorunca ikna oldum...

DEEPNOT
@karakatir1 PARA ile ilgili bir ders: Eğer fiyatı 1000 TL olan bir ürünün 750 TL'ye satıldığını görüp almaya karar verirseniz, 250 TL tasarruf etmiş olmazsınız.
750 TL harcamış olursunuz.

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