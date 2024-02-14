- KENDİ kendine konuşmak beynin daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Yapılan bir araştırmada deney katılımcıları bir süper markete götürülmüş. Grubun yarısına aradığı şeyi bulmaya çalışırken sessiz kalmaları söylenirken, diğer yarısına kendi kendilerine konuşabilme izni verilmiş. Kendi kendine konuşanlar, aradıkları ürünleri diğerlerinden çok daha hızlı bulmuş.

- KENDİ kendine sesli bir biçimde konuşmak, sadece neye ihtiyacınız olduğunu biliyorsak fayda sağlıyor.

Örneğin hayatınızda daha önce hiç görmediğiniz, neye benzediğine dair hiçbir fikriniz olmayan bir eşyayı arıyorsanız, kendi kendinize bunu sürekli hatırlatmanın tabii ki hiçbir faydası olmayacaktır. Ama mesela markette elma reyonunu arıyorsanız, elma kelimesini tekrarlamak elmanın görsel özelliklerini size hatırlatarak bulmanızı kolaylaştırabilir.

- ÇOCUKKEN kendi kendimize konuşarak öğreniyoruz, bunu neden büyüyünce yapmayalım ki?

Bebekler bir dili yapılabilecek bütün hataları yapma pahasına her duyduğunu tekrarlayarak öğreniyor. Bu yatkınlığımız ileriki yaşlarda birden çok aşaması olan işleri yapmamızı kolaylaştırıyor.

Örneğin, ayakkabısını bağlayamayan bir çocuğa yardımcı olmanın en kolay yolu ona yapması gereken adımları sesli bir biçimde sıralatmak.

- KENDİ kendine konuşmak dikkati artırıyor.

Dikkat eksikliğinden muzdarip olan çocuk ve yetişkinlerin bir huyunun da çok konuşmak olduğunu gözlemlemişsinizdir.

Çünkü biriyle veya tek başına konuşmak, dikkati artırıyor, uğraşılan işe verilen dikkat süresini maksimuma çıkarıyor ve beynimizin başka konularla meşgul olmasını engelleyerek dikkatimizin dağılmasını engelliyor.

- KENDİ kendine konuşmak düşüncelerimizi somut bir biçimde organize etmemizi sağlıyor.

Ders kitabını yalayıp yuttuğunuz dersin sözlüsünde "aslında hiçbir şey bilmediğiniz" hissiyatına kapıldıysanız, kendi kendine konuşmanın bu özelliğine çok hak vereceksiniz.

Kendi kendinize konuşarak beyninizde "bölük pörçük" halde bulunan bilgileri, düşünceleri ya da kararları tutarlı bir düzene oturtabilirsiniz. - KENDİ kendine konuşmak hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır.

Aynı anda birçok iş yapmanız gerekiyor olabilir. Aklınızda tuttuğunuz irili ufaklı görevler arasında bir oraya bir buraya giderken işler içinden çıkılmaz bir hale de gelebilir. Böyle durumlarda kendinizi bir kenara çekip konuşun. Aslında yapmanız gerekenlerin düşündüğünüzden daha az karmaşık olduğunu bu sayede görmeniz çok kolay.

- KENDİ kendimizle konuşmak, kendimize güvendiğimizin ve kendimizle iyi anlaştığımızın işaretidir!

Kendinizle küs kalmayı ister miydiniz? Kendi kendinizle konuşmayı alışkanlık haline getirerek kendi üstünüzde buna benzer bir etki yaratıyorsunuz.

"Şimdi aynaya bakıp seni seviyorum deyin" öğüdünü birkaç kez denemiş olsanız bile, kendinizle dostluğunuz o minik deneyden öteye nadiren gidiyor. Bunu değiştirmek için hiç de geç değil.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ONTARIO, Kanada'da Pazar günleri Kilise görevi de gören bir striptiz kulübü var.

HIZ trenine binmek, hastaların böbrek "taşlarını" atmasına yardımcı olabilir.

HANGİ şovların satın alınacağına karar vermek için Netflix monitörünün yasa dışı indirmeleri...

SIRBİSTAN, Dünya Testis Pişirme Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor.



GÜLÜ YORUM

@CerebralKortex Acil travmaya çocuk getirdiler babası severken tavana fırlatmış çocuğu. Babalar öğrenin artık çocuklar çiğ köfte değildir.



TESPİTLİ YORUM

@mecyo3 Çiftlerin eğitim ve görgü seviyesi arttıkça düğün masrafları azalıyor.



DEEPNOT

@gizembeyz HAPŞURUNCA

"Çok yaşa" yerine "Merkezde kendine ait 2+1 dairende çok" yaşa densin.