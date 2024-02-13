- SUDOKU bulmacalarını çözmekten çok şifreli mesajları çözmekten hoşlanmadığınız sürece, iletişimin gücünü asla küçümsemeyin.

- BAZEN mesele doğru kişiyi bulmak değil, "Çıkmaz Sokak" sokaklarına çarpmadan kendi duygularınızın GPS'ini kullanmayı öğrenmektir.

- EN iyi intikam, yeni biriyle göz kamaştırıcı selfieler paylaşmak değildir; o kadar iyi yaşıyor ki, eski sevgilin kendi ayrılık dramasında yardımcı karakter olup olmadığını merak etmeye başlıyor.

- AYRILIKLAR lahana salataları gibidir: İlk başta acıdırlar, ama sonunda bunların gelişiminize iyi geldiğini fark edeceksiniz ve hatta onlardan hoşlanmaya bile başlayabilirsiniz... ya da en azından kendinize böyle söyleyeceksiniz.

- BEKAR hayatı kucaklayın! Bu, hiçbir hissedar toplantısı veya dosyalanacak üç aylık rapor olmadan, kendi mutluluğunuzun CEO'su olmak gibidir.

- UNUTMAYIN, eski sevgililer eski iPhone'lar gibidir: Güzel zamanları anabilirsiniz, ancak yeni ve şık modelinizi hantal, modası geçmiş versiyonla asla değiştirmezsiniz.

- SİZE yedek plan gibi davranan birine asla razı olmayın; Netflix değilsiniz ve bir sonraki adımda ne izleyeceklerine karar verirken seçenekler arasında gezinmiyorlar.

- İYİLEŞMEYE zaman ayırın. Ancak dondurma külahını düşüren yeni yürümeye başlayan bir çocuk gibi kendinize acımayın.

Bunun yerine bir kaşık alın ve bağımsızlığın lezzetlerinin tadını çıkarın.

- GERİ tepme ilişkilerine acele etmeyin; mikrodalgada pişirilen akşam yemekleri gibidirler; ilk başta kullanışlıdırlar, ancak içerikten yoksun olduklarını ve kendinizi tatminsiz hissetmenize neden olduklarını fark ettiğinizde pişman olacaksınız.

- VE son olarak şunu asla unutmayın: Birini unutmanın en iyi yolu, bir litre dondurma eşliğinde rahat bir battaniyenin altına girmek ve en sevdiğiniz TV programını, adını "uzaktan kumanda" diyebileceğinizden daha hızlı unutuncaya kadar art arda izlemektir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ÇİNLİ gençlerin ve yetişkinlerin yaklaşık yüzde 90'ı miyoptan muzdariptir.

2010 yılında Japon Araştırma Enstitüsü'nde bulunan 15 maymun ağaçları kullandı. 20 metre yüksekliğindeki elektrikli çitin üzerinden atlayıp kaçtı. Bir daha da haber alınamadı.



GÜLÜ YORUM

@sarizeh MUSLUKTAN sıcak su gelmiyor diye evi ayağa kaldırdım.

Babam diyor ki;

"Soğuk tarafı açmışsındır." Annem de "Salak mı o kadar" dedi. EVET SALAKMIŞIM!



TESPİTLİ YORUM

@fahrenheiitt KAHVE parasını erkek arkadaşı ödeyince çıkışta ona zorla bir şeyler yedirip içirmeye çalışan kızlar, sizler bu ülkenin aydınlık yüzlerisiniz.



ALKIŞLI YORUM

@mkemalsayar BASİT bir gözlem:

Bir mevki veya makamı hak etmeden, kayırılarak gelen kişinin kibrinden yanına varılmaz.

Sanki ufak dağları o yaratmıştır.

Gayret ve emeğiyle bir mevki veya makama gelen kişi ise çoğu zaman mütevazıdır.

Boş adam, çabuk şişer.