- KİMSENİN tahmin bile edemeyeceği ufak şeylere takılıp kalırlar.

- UNUTMAZLAR!

İstedikleri şey gerçekleşene kadar onu beyinlerinin bir köşesinde tutarlar.

Unutmuş olsalar zaten takıntı da olmazdı.

Kafalarına koydukları şeyi bir gün mutlaka gerçekleştirirler.

- OLAYLARI gereğinden fazla abartırlar.

Abartı onların göbek adıdır. Örneğin; elinde mikrop olduğunu düşündüğü için elini 50 kereden az yıkamaz!

- SÜREKLİ endişe halindedirler. Tedirginlik ve huzursuzluk hayatlarının bir parçası haline gelmiştir.

Yaşadıkları bu huzursuzluk günlük hayatlarını da etkiler.

- HAYATI kendilerine dar ettikleri gibi çevresindekilere de dar ederler.

Takıntılı insanlarla yaşamak kolay değil.

- TAKINTILARINDAN kurtulmak için çabalasalar da kurtulamazlar.

Takıntılarından kaçma, kurtulma isteği onlarda takıntılarının kalıcı olmasına neden olur.

- TAKINTILARININ mantıksız olduğunun farkına varsalar da buna karşı koyamazlar.

- TAKINTILARINDAN kurtulmak isterlerse başkalarından yardım alırlar.

Etraflarında onları engelleyen birilerinin bulunması onlar için iyi olabilir.

- YAPTIKLARI her şey kusursuz olmak zorundadır.

Bir şeyin ne olduğundan çok nasıl yapılacağı önemlidir.

- BU kişiler hayal güçlerine güvenir, ortak kabul edilen şeylere inanmazlar.

- HATA yaptıklarında kendilerini savunmasız hissederler.

Hata yapmaktan korktukları için hata yaptıklarında savunmaya geçemezler.

- TAKINTILARINI davranışa çevirmemek için büyük çaba harcarlar.

Bu onun rahatlamasını sağlar.

- BU takıntılı halleri ilişkilerine de yansır ve sürekli kafalarında olumsuz kurgular yaparlar. Hayatı partnerlerine zindan ederler.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

DÜNYANIN en gürültülü hayvanı mavi balinadır. Sesi 188 desibele ulaşabilmektedir.

Bu, jet motorlarının kalkışından daha yüksek bir ses olup, su altında binlerce kilometre uzaktan duyulabilmektedir.

JAPON balıklarının hafıza süresi üç aydır.

İnsanlarla karşılaştırıldığında etkileyici olmasa da bu onların yalnızca birkaç saniye hatırladıkları efsanesini çürütüyor.

EVRENDE, dünyanın tüm sahillerindeki kum tanelerinden daha fazla yıldız var.

Tahminler, her biri milyarlarca yıldız içeren trilyonlarca galaksinin olduğunu gösteriyor ve bu da sayıyı gerçekten astronomik kılıyor.



GÜLÜ YORUM

@cannmyx İKEA'dayım, yan taraftan "Aşkım sen bilirsin" sesi geldi. Dedim işte zeki bir erkek...



TESPİTLİ YORUM

@tyler_durden_s 9 YAŞIMDAYKEN annem ve babam beni karşılarına alıp boşanacaklarını, psikolojimin bozulmamasını filan söylediler.

Psikolojimi bozup boşanmadılar.