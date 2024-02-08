- KONUŞKAN bir kız ile sessiz bir oğlanın dinamiği genellikle ideal bir çiftle sonuçlanır.

- PEK çok kişi, hoşlandığı kişiyle göz temasını sürdürmeyi zor buluyor.

- GÖZYAŞLARI, cinsiyetten bağımsız olarak gerçek aşkın en saf ifadesidir.

- AŞK güçlü bir ilaca benzetilebilir; bir kez kucaklandıktan sonra kurtulmak zorlaşır.

- GERÇEK sevgi, kişinin en küçük yönlerine bile derin bir takdir duymasını sağlar.

- BİR partnerle el ele tutuşma eyleminin ağrı ve stresi hafifletme gibi terapötik etkisi vardır.

- AYRILIK sonrasında kızların erkeklere göre daha hızlı ilerleme eğilimi gösterdiği belgelenmiş bir psikolojik olgudur.

- KÜÇÜK sohbetlere ve anlamlı sohbetlere katılmak, partnerler arasındaki duygusal bağı güçlendirir.

- PARADOKSAL olarak, kişi hoşlandığı kişiyi ne kadar görmezden gelirse, çekiciliği de o kadar güçlenir.

- HERKES ilk aşkını yaşamaz ve onu bulabilecek kadar şanslı olanlar gerçekten şanslı kabul edilir.

- SEVİLEN birinin kokusu güçlü duygusal anıları ve tepkileri tetikleyebilir.

- AŞIK bireylerin beyin kimyası, obsesif kompulsif bozukluk yaşayan bireylerin beyin kimyasına benzemektedir.

- SARILMA gibi fiziksel temaslar, 'aşk hormonu' olan oksitosin salgılayarak bağ kurma duygusunu teşvik eder.

- AŞK, bağımlılık yapan maddelerin etkilerine benzer şekilde beyinde ödül ve zevkle ilişkili bölgeleri harekete geçirir.

- BİRLİKTE gülen çiftlerin ilişkileri daha güçlü olur çünkü kahkahalar bağ kurmayı güçlendirir.

- BİR ilişkideki 'balayı evresi', iyi hissettiren nörotransmiterlerin artan seviyeleriyle ilişkilidir.

- 'İLK görüşte aşk' kavramı, uyumluluğun beyin tarafından hızlı bir şekilde değerlendirilmesine bağlanabilir.

- PAYLAŞILAN deneyimler, küçük olanlar bile, ilişki tatminine önemli ölçüde katkıda bulunur.

- BİR ortağa minnettarlığı ifade etmek, ilişkinin kalitesini ve uzun ömürlülüğünü artırır.

- SEVGİ, stresi azaltmaktan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar fiziksel sağlığı olumlu yönde etkileme gücüne sahiptir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

VİKTORYA döneminde boşanma pahalı olduğundan, bazı erkekler bunun yerine eşlerini satmayı tercih etti. Koca, tıpkı bir sığır müzayedesinde olduğu gibi, karısının beline, bileğine veya boynuna bir ip geçirip onu pazara götürür ve orada en yüksek teklifi verene satardı.

Başka bir adam tarafından satın alındıktan sonra önceki evliliği geçersiz sayıldı.

Bu, İngiltere'de teknik olarak yasal olmasa da birçok otorite diğer tarafa baktı.



GÜLÜ YORUM

@fhcfhcfhc BUGÜN 7.5 yaşında bir kız çocuğuyla tanıştım. "Sen kaç yaşındasın?" dedi bana, "30 yani senin 4 katın" dedim.

"YUHHHHH" dedi. Çok iyi tepkiydi gerçekten. (Eve gidince ağlıcam.)



TESPİTLİ YORUM

@kontravolta_ METROBÜSE yakın evlerin kirasının pahalı olması kadar saçma bir şey olamaz. Lan zaten param yok diye metrobüse biniyorum...