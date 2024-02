DURUM ne olursa olsun iyi giyinin.

DAİMA nakit taşıyın.

DİNLEYİN, başınızı sallayın ve en önemlisi göz teması kurun.

NE olursa olsun öfkenizi ifade ederken kendinizi kısıtlayın.

Öfkelenmek enerji israfıdır.

OTURURKEN asla el sıkışmayın.

ARKANIZDA olanı koruyun, yanınızda olana saygı gösterin.

DAVET edilmediyseniz gitmeyi istemeyin.

PAZARLIKTA asla ilk teklifi yapmayın.

YAPMADIĞINIZ işin övgüsünü almayın.

MİSAFİR olduğunuzda asla yemek pişirmeye hakaret etmeyin.

ASLA satın almadığınız bir şeyin son parçasını yemeyin.

SUÇU üstlenin ve zamanı geldiğinde hakkını verin.

DAİMA kafaya nişan alın.

BİR ilişki için yalvarmayın.

ASLA alkolle poz vermeyin.

AKŞAM yemeği, içecek veya her ikisi de olsun, telefonunuzu yemek masasının üzerine koymaktan kaçının.

DOĞRU gramer sizi karizmatik bir adam yapacaktır. Kötü dili erkeklere bırakın.

BİR kişinin el sıkışmasından onun hakkında çok şey anlayabilirsiniz. Bu yüzden kendinizinkini güçlü ve sağlam yapın.

DÜRÜST olun. Ne demek istediğini söyle ve ne demek istediğini kastet.

CEVAPLADIĞINIZDAN daha fazlasını sorun.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

14 milyona yakın sahte Facebook hesabı var.

Eski Mısırlılar, bir kedinin ölümünün yasını tutarken kaşlarını tıraş etmek bir gelenekti.

2008'de yapılan bir ankete göre İngiliz gençlerin Yüzde 58'i Sherlock Holmes'un gerçek bir insan olduğunu düşünüyordu.

Dünyada gerçek olanlardan daha fazla sahte flamingo var.

Her yıl yaklaşık 100 kişi tükenmez kalem boğulması nedeniyle ölüyor.

1386'da bir domuz, cinayetten dolayı idam edildi.

ABD'de her yıl yaklaşık 40.000 tuvalet bağlantılı yaralanma yaşanıyor.



GÜLÜ YORUM

@kelmezer 7-8 yaşlarındaydım, köyde bir düğün var. Erkek tarafı başka köyden, bizim köyün gençleri kurulmuş bunlara.

Damadın abisi şekilli bir güneş gözlüğü takmış.

Adamı, kadınları çıplak gösteren gözlük takıyor diye dövdüler.



TESPİTLİ YORUM

@yinekeyfimyok Babamla mutfakta ne zaman denk gelsek "Meyvelerden ye" diye laf ediyor.

Bu babalardaki meyve yedirme azmi niye ya!