ARAŞTIRMAYA göre erkekler hayatlarının neredeyse bir yılını kadınlara bakarak geçiriyor.

DAHA erkeksi yüzlere sahip olan ve finans ya da politik sektörlerde çalışan erkekler, akranlarına kıyasla romantik ilişkilerde daha fazla yalan söyleme ve aldatma eğiliminde oluyor.

KAFALARI kazınmış erkekler, saçlı erkeklere göre 1 inç daha uzun ve yüzde 13 daha güçlü olarak algılanıyor.

ERKEKLERİN renk algısı daha düşüktür.

ERKEKLER gergin olduklarında veya rahatsızlık hissettiklerinde yüzlerine dokunurlar.

Kadınlar ise boyunlarına veya saçlarına dokunuyor veya kıyafetleriyle ve takılarıyla oynuyorlar.

ERKEKLER yalnızlığa daha yatkındır.

ERKEKLER, kemik yapısı annesine benzeyen kadınlara daha çok ilgi duyuyor. Bu cinsel damgalama olarak bilinir.

ERKEKLERİN cildi kadınlarınkinden daha kalındır.

HERHANGİ bir romantik ilişkinin başlangıcında, erkek beyni feniletilamin (bezelye) adı verilen bir kimyasaldan daha yüksek düzeyde salgılar. Bu yüzden erkekler kadınlara göre "daha aşık" görünürler.

ERKEKLERİN beyni kadınlarınkinden yüzde 10 daha büyüktür.

ÖFKESİNİ ifade eden erkeklerin akranlarını etkileme olasılığı daha yüksekken, kadınlarda bunun tersi geçerli.

ERKEKLER, yakınlarda çekici kadınlar olduğunda daha riskli davranışlar sergileme eğilimindedir.

ORTALAMA bir erkek, diğer yarısıyla sadece altı dakika sohbet ettikten sonra konuyu kapatıyor (ancak arkadaşlarıyla spor hakkında konuşurken 15 dakika boyunca dikkatini veriyor).

ERKEKLER, tiz sesli kadınlara aşık olmaya daha yatkındır.

SADAKATSİZ erkeklerin IQ'su bilimsel bir araştırmaya göre daha düşük.

KADINLARLA, özellikle de son derece çekici buldukları kadınlarla etkileşime girmek, erkekleri aptallaştırıyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ESKİ Romalılar, uyuyan insanların ellerine sandaletler koyar, sonra yüzlerini gıdıklayarak kendilerine tokat atarlardı.

BİR adam armut yerken boğularak öldü.

Armut ağacı yargılandı, cinayetten suçlu bulundu ve yok edildi.

1895'TE

Ohio eyaletinin tamamında yalnızca 2 araba vardı.

Her iki araba da yine birbirine çarpmayı başardı.



TESPİTLİ YORUM

@onuruguru KIZIM 4 yaşında.

Dün odasının değişmesini talep etti, değiştirdik.

Bugün Amerikan mutfak istiyor.

Kapattık TLC'yi.



GÜLÜ YORUM

@mertiyemm KIZIN biri otobüse bindi kartı yok, milletten rica ediyor ücretini vereyim diye.

Kimseden bulamayınca "Gel ben vereyim" dedim.

Ücreti uzattı almadım, ısrar etti.

Dedim "Kartı vermem".

O zaman güldü, sonra kartı aldı, bastı içinde para yok...



DEEPNOT

Bir aptalla tartışmak iki tane olduğunu kanıtlar.

– Doris M.Smith