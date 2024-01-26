Hiçbir kadın sizin ilginizin dışında değil:

Kendinize ve değerinize inanın. Güvensizliklerinizin sizi engellemesine izin vermeyin.

Elde edilmesi biraz zor olanı oynayın: Açık bir kitap haline gelmekten kaçının. Gizemin akmasını sağlayın, böylece sizden ne bekleyeceğini asla bilemez.

Küçük ayrıntılara dikkat edin: Aktif olarak dinleyin ve sizinle paylaştığı küçük şeyleri hatırlayın. Bu kalıcı bir izlenim bırakmanıza yardımcı olabilir.

Samimi olun:

Kendiniz olun ve kişiliğinizin parlamasına izin verin.

Özgünlük çekicidir ve başkalarıyla bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir.

İlgi gösterin:

Sorular sorun ve konuşurken aktif olarak dinleyin. Onun hayatına ve deneyimlerine gerçek bir ilgi göstermek, bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir.

Onu güldürün:

Mizah ilgiyi çekmede ve sürdürmede güçlü bir araçtır. Ortak bir zemin bulun ve şakaları veya komik hikayeleri paylaşın.

Ona iltifat edin:

Görünüşü, kişiliği veya başarıları konusunda ona iltifat edin. İltifatlar onun takdir edildiğini ve değerli olduğunu hissetmesini sağlayabilir.

İyi bir dinleyici olun: Söylediklerine dikkat edin ve empati gösterin.

Bu onun sizin yanınızda anlaşıldığını ve rahat hissetmesine yardımcı olabilir.

Sabırlı olun: Güçlü bir bağlantı kurmak zaman alır. Acele etmeyin ve ilişkinin doğal bir şekilde gelişmesine izin verin.

Saygılı olun: Ona hem toplum içinde hem de özel alanda nezaket ve saygıyla davranın. Bu onun değerli ve takdir edildiğini hissetmesine yardımcı olabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BİR American Airlines yolcusunun Phoenix'ten Austin'e yapılan son uçuşta gaz çıkardığı ve bununla yüksek sesle övündüğü bildirildi.

Uçak kapıya dönmek zorunda kaldı ve yolcu çıkarıldı. Aşırı osurması uçuşta aksamaya neden oldu. Devam etti ve devam etti.

Osuruk üstüne osuruk, tamamen utanmadan, "bundan sonraki sefer özellikle iğrenç olacak millet!" Sanki adam hiç utanmıyordu; akıcılığından gurur duyuyordu.

Koridorlara yayılan mutlak ölüm kokusunun tadını çıkarıyor ve bununla eğleniyordu.

Sonunda durum o kadar kötüleşti ki insanlar midelerinin içeriğini tam anlamıyla kaybettiler.

Diğerleri ise sadece öfkeleri veya yaşama arzuları. Budaklıydı.

Ve sonunda uçak geri dönmek zorunda kaldı, gereksiz derecede rüzgarlı olan yolcu, kötü kokulu tacizi nedeniyle bina dışına kadar eşlik edildi...



GÜLÜ YORUM

@g999_9999 Yaşı 30 ila 50 arasındaki jenerasyona yıpranma maaşı bağlansın, görmediğimiz bir uzaylı istilası kaldı.



DEEPNOT

İnsanlar aşk olmadan yaşayamayacağınızı söylüyor… Bence oksijen daha önemli.