SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Hoşlandığınız kızı kendinize nasıl bağlarsınız?
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

26 Ocak 2024, Cuma

Hoşlandığınız kızı kendinize nasıl bağlarsınız?

Hiçbir kadın sizin ilginizin dışında değil:
Kendinize ve değerinize inanın. Güvensizliklerinizin sizi engellemesine izin vermeyin.
Elde edilmesi biraz zor olanı oynayın: Açık bir kitap haline gelmekten kaçının. Gizemin akmasını sağlayın, böylece sizden ne bekleyeceğini asla bilemez.
Küçük ayrıntılara dikkat edin: Aktif olarak dinleyin ve sizinle paylaştığı küçük şeyleri hatırlayın. Bu kalıcı bir izlenim bırakmanıza yardımcı olabilir.
Samimi olun:
Kendiniz olun ve kişiliğinizin parlamasına izin verin.
Özgünlük çekicidir ve başkalarıyla bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir.
İlgi gösterin:
Sorular sorun ve konuşurken aktif olarak dinleyin. Onun hayatına ve deneyimlerine gerçek bir ilgi göstermek, bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir.
Onu güldürün:
Mizah ilgiyi çekmede ve sürdürmede güçlü bir araçtır. Ortak bir zemin bulun ve şakaları veya komik hikayeleri paylaşın.
Ona iltifat edin:
Görünüşü, kişiliği veya başarıları konusunda ona iltifat edin. İltifatlar onun takdir edildiğini ve değerli olduğunu hissetmesini sağlayabilir.
İyi bir dinleyici olun: Söylediklerine dikkat edin ve empati gösterin.
Bu onun sizin yanınızda anlaşıldığını ve rahat hissetmesine yardımcı olabilir.
Sabırlı olun: Güçlü bir bağlantı kurmak zaman alır. Acele etmeyin ve ilişkinin doğal bir şekilde gelişmesine izin verin.
Saygılı olun: Ona hem toplum içinde hem de özel alanda nezaket ve saygıyla davranın. Bu onun değerli ve takdir edildiğini hissetmesine yardımcı olabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
BİR American Airlines yolcusunun Phoenix'ten Austin'e yapılan son uçuşta gaz çıkardığı ve bununla yüksek sesle övündüğü bildirildi.
Uçak kapıya dönmek zorunda kaldı ve yolcu çıkarıldı. Aşırı osurması uçuşta aksamaya neden oldu. Devam etti ve devam etti.
Osuruk üstüne osuruk, tamamen utanmadan, "bundan sonraki sefer özellikle iğrenç olacak millet!" Sanki adam hiç utanmıyordu; akıcılığından gurur duyuyordu.
Koridorlara yayılan mutlak ölüm kokusunun tadını çıkarıyor ve bununla eğleniyordu.
Sonunda durum o kadar kötüleşti ki insanlar midelerinin içeriğini tam anlamıyla kaybettiler.
Diğerleri ise sadece öfkeleri veya yaşama arzuları. Budaklıydı.
Ve sonunda uçak geri dönmek zorunda kaldı, gereksiz derecede rüzgarlı olan yolcu, kötü kokulu tacizi nedeniyle bina dışına kadar eşlik edildi...

GÜLÜ YORUM
@g999_9999 Yaşı 30 ila 50 arasındaki jenerasyona yıpranma maaşı bağlansın, görmediğimiz bir uzaylı istilası kaldı.

DEEPNOT
İnsanlar aşk olmadan yaşayamayacağınızı söylüyor… Bence oksijen daha önemli.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Gerçek arkadaş 25 Ocak 2024, Perşembe Gülmek 24 Ocak 2024, Çarşamba Erkeklerin randevularda yaptığı 8 yaygın hata 23 Ocak 2024, Salı Sadece kız kardeş olanlar bilir 22 Ocak 2024, Pazartesi
EREĞLİKONYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
EREĞLİ(KONYA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KOZLUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
KOZLUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
🔴 Atv Canlı Yayın 🕵️ 25 Ocak Müge Anlı Bugünkü Programı Son Bölüm Full 📡 Youtube İzle 🔴 25 Ocak 2024 📺
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 25 Ocak 2024 📺
▶️ Emekliye ’ek zam’ TBMM’de kabul edildi! En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklinin maaşı ne olacak? İşte detaylar…
▶️ Emekliye 'ek zam' TBMM’de kabul edildi!
Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliği biten Bülent Şakrak’tan aşk açıklaması! İlk hareketim... Pılını pırtını toplayıp şehri terk etmişti
Bülent Şakrak’tan aşk açıklaması!
SON DAKİKA