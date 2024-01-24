İnsanların doğuştan gülme kapasitesi vardır ve kahkaha evrensel olarak kültürler arasında kabul edilmektedir.

En çok güldüğümüz yaşlar 5 ve 6 yaştır.

İnsanların konuşmaya başlamadan önce güldüğü tahmin ediliyor.

Maymunlar ve fareler de gülme yeteneğine sahiptir.

Birlikte gülen çiftlerin ilişkilerinin daha uzun sürmesi daha olasıdır.

Başkalarının gülüşünü izlemek beyni harekete geçirerek yüz kaslarını buna katılmaya hazırlayabilir.

Günde 10-15 dakika gülmek 40 kaloriye kadar yakabilir.

Kahkaha hem konuşmacının hem de dinleyicinin beyinlerini senkronize ederek duygusal uyum sağlar.

Gelotofobi, nüfusun %13'ünü etkileyen gülme korkusudur.

Karanlık şakalara gülen insanların IQ'ları daha yüksek oluyor ve daha az saldırgan eğilimler bildiriyorlar.

Gelotoloji mizah ve kahkahanın incelenmesidir.

Kendini gıdıklamak kahkahaya neden olmaz çünkü beyin gıdıklamayı önceden tahmin eder.

Kahkahanın temel nedeni başka biriyle etkileşimde bulunmaktır, mutlaka şaka olması gerekmez.

Kendini gülümsemeye veya gülmeye zorlamak ruh halini iyileştirebilir.

Birini güldürmenin belirlenmiş bir formülü yoktur, ancak çoğu zaman beklentileri altüst etmeyi içerir.

Nadir de olsa çeşitli tıbbi komplikasyonlara bağlı olarak gülmekten ölmek mümkündür.

Kadınlar genellikle kendilerini güldüren erkeklerden etkilenirken, erkekler de şakalarına gülen kadınlardan etkilenir.

Kişisel reklamlarda mizaha sıklıkla yer veriliyor.

Bebekler yaklaşık 3 ila 5 aylıkken gülmeye başlarlar.

Platon disiplinsiz kahkahayı topluma yönelik potansiyel bir tehdit olarak gördü.

Doğuştan kör ve sağır olan bireyler bile gülme yeteneğine sahiptir.

Kahkaha kalp-damar sağlığını iyileştirir ve kan akışını artırır.

Aşırı gülmek katapleksi olarak bilinen kas zayıflığına neden olabilir.

Kahkaha yogası kahkahayı, derin nefes almayı ve eğlenceli egzersizleri birleştirir.

Gergin kahkaha, garip durumları hafifletmek için yapılan bilinçli bir girişimdir.

Agelast, nadiren gülen veya hiç gülmeyen kişidir.

Kahkaha hem insanları bir araya getirebilir hem de aşağılama aracı olarak kullanılabilir.

Kahkaha, endişe veya korkuya karşı bir savunma mekanizması görevi görebilir.

Kahkahanın, ağrıyı ve kan şekeri düzeylerini azaltmak, glikoz toleransını geliştirmek, iş performansını artırmak ve sosyal bağlantıları güçlendirmek gibi çeşitli sağlık yararları vardır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İkinci Dünya Savaşı sırasında, bir Nazi kampı olan Stalag Luft III'teki İngiliz savaş esirleri, bir kaçış tüneli kazmak için yaratıcılıklarını ve mühendislik becerilerini kullandılar.

Ahşap bir yer altı demiryolu ve havalandırma sistemi inşa ettiler ve kaçtıktan sonra ortama uyum sağlamalarına yardımcı olacak sahte kağıtlar ve giysiler ürettiler.

TESPİTLİ YORUM

@ugurluu_ibrahim Uzun süre alttan alip icinde biriktirip bi anda vazgecenlerin geri dönüsü pek olmuyo sabır sinarken aklınızda olsun...

TÜYOLAR

Çekiçleme sırasında çivileri yerinde tutmak için bir mandal kullanın.

Çiviyi mandala klipsleyin ve parmaklarınıza çarpmamak için mandalı tutun.

DEEPNOT

Karıma hatalarını kabul etmesi gerektiğini söyledim. O da bana sarıldı."