AŞIRI İSTEKLİ MESAJLAŞMA:

Sen onun günlük haber alarmı değilsin. Sakin ol.

Onu mesaj bombardımanına tutmayı bırak. Kısa, tatlı ve gizemli tut. Bazı şeyleri tarihe bırak. Beklenti önemlidir.

PASAKLI GİBİ GİYİNMEK:

Bak, smokin giymene gerek yok ama biraz çabaladığını göster. İyi bir çift ayakkabı al ve kıyafetlerinizin ayağına tam oturduğundan emin ol. İlk izlenimler kalıcıdır.

KENDİN HAKKINDA DURMAKSIZIN KONUŞMAK:

Bir monolog değil, bir randevuyu kabul etti. Bu bir konuşma. Ona sorular sor, dinle ve konuşması için alan bırak. Bunu karşılıklı keşifle ilgili hale getir.

KİŞİSEL BAGAJIN FAZLA PAYLAŞILMASI:

İlk randevular terapi seansları değildir. Herkesin bagajı var ama kontrol altında tutmalısın. Her şeyi hemen onun üzerine yüklemekten vazgeç.

CİMRİ OLMAK:

Cüzdanında bir delik açman gerektiğini söylemiyorum ama eğer faturayı son kuruşuna kadar bölmeyi tartışıyorsan yaklaşımını yeniden düşün.

Güven cömertlikte gizlidir, para cimriliğinde değil.

PLAN VEYA YÖN YOK:

"Bilmiyorum, ne yapmak istiyorsun?" ruh halini öldürmenin en hızlı yoludur.

Kararlı olmalı, plan yapmalı ve liderlik göstermelisin.

GÖZ TEMASINDAN KAÇINMAK:

Tam önünde, telefonunuzun ekranında ya da yan masada değil. İyi göz teması kurun. Samimidir ve güven gösterir.

AŞIRI FİZİKSEL OLMAK:

Hızlanma sanatını öğrenin.

Acelen yok. Sınırlara saygı göstermeli, sinyalleri okumalı ve titreşimler karşılıklı olmadığı sürece işe yaramalısın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

KADINLAR, boğuk ve kalın sesli erkeklere ilgi duyma eğilimindedir çünkü onları daha güvenli ve daha az agresif olarak algılarlar.

EN iyi tavsiyeyi verenler genellikle en aptalca şeyleri yapmış olanlardır.

NE kadar akıllı olursanız, o kadar hızlı düşünür ve yazarsınız, el yazınız da o kadar çirkin olur.

ERKEKLER kadınlardan daha eğlenceli değiller; insanların mizahlarından hoşlanıp hoşlanmadığına bakmaksızın sadece daha fazla şaka yapıyorlar.

KADINLAR erkeklere göre iki kat daha fazla ağrı reseptörüne sahiptir ancak çok daha fazla acıya dayanabilirler.



TESPİTLİ YORUM

@baemihri KIZLARIN bir şey yapmadan önce sürekli birbirini gazlayıp yükseltmesi ve sonucu kötü olunca "Boşver en azından içinde kalmadı" tesellisi...



DEEPNOT

@ishayatirehberi PATRONUNUZ HAKKINDA ASLA DEDİKODU YAPMAYIN. PATRONUN HER YERDE BİR AJANI (YALAKASI) VARDIR.