Göz temasını sürdürün.

Asla ilk önce başka yere bakmayın.

"Mola" numarasına kanmayın Eğer kız arkadaşın biraz ara vermek istiyorsa...

Bunun nedeni, diğer erkekleri becermek istemesidir. Ona ihtiyacı olan tüm zamanı verin, bırakın onu.

2/3 kuralını takip edin Her üç sevgi gösterisi için... Karşılığında onu iki sevgi gösterisiyle ödüllendirin. Asla kızlara onların sana verdiklerinden fazlasını verme.

Rahat ve etkilenmemiş kalın Ne kadar çekici olursa olsun, size ne yaparsa yapsın ya da söylerse söylesin...

Asla duygusal açıdan etkilenmiş görünmeyin.

İşleri yavaşlatmayın Şu andan daha iyi bir an olmayacak. İşleri ağırdan almayın, sadece ona haber verin. Atışını yap ve sonucuyla yaşa.

Onu isteyin, ona ihtiyacınız yok Muhtaçlık kızları inanılmaz derecede hızlı bir şekilde soğutur. Ona istendiğini ama asla ihtiyaç duyulmadığını hissettirin.

Kızların nasıl çalıştığını anlayın Kızlar rasyonel mantıkla değil, duygularla hareket ederler. Fikrini değiştirmeyin, ruh halini değiştirin.

Bir kızın asla emin olamayacağı bir şey Ne yapmaya karar verirseniz verin... Asla bir kızın sizi hafife almasına izin vermeyin.

Onun sorunlarını çözmeye çalışmayın Bir kız size sorunlarından bahsettiğinde çözüm istemez, yalnızca onaylanmayı ister. Onu dinleyin ve daha iyi hissetmesini sağlayın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Akciğer kapasitesi, kulak boyutu ve orta parmak uzunluğuna sahip birine aşık olma olasılığınız daha yüksektir.

Aşık olmak, kokainin etkilerine benzer nörolojik bir tepki yaratır.

Bir yabancının gözlerine bakmak ürkütücü olsa da onun size aşık olmasına neden olabilir.

Kadınlar, bağışıklık sistemi kendilerinden farklı olan erkeklerin terini koklamayı tercih ediyor.

Sevdiğiniz kişinin bir fotoğrafına bakmak aslında fiziksel acıyı hafifletebilir.

Birinden hoşlanıp hoşlanmadığınızı anlamak yalnızca 4 dakika sürer.

Aşık olmak çiftlerin kalp atışlarının senkronize olmasına neden olur.

Çekiciliğin en yaygın belirleyicisi vücut değil yüzdür.



GÜLÜ YORUM

@cittem Uykusu hafif olan insanları pata küte dövmek istiyorum.

Bi anda Alman kurdu gibi dikiyo kulaklarını 'NOLDU ne noldu.' 'NEFES ALDIK KARDEŞİM.'



DEEPNOT

Kendi işi dışında kimsenin işine önem vermeyen insanlar dünyadaki en mutlu insanlar gibi görünüyor.