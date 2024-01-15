BİRİSİYLE yeni tanıştığınızda ona ismiyle hitap edin. İnsanlar isimlerini duymayı severler. Size daha fazla ilgi göstereceklerdir.

ARAŞTIRMA anketine göre kadınların yüzde 70'i acıyı ifade etmek için sessizliği kullanıyor.

ÇOĞU sürücü ortalamanın üzerinde bir sürücü olduklarını düşünüyor.

BİR insanı kendine aşık edin, o da size aşık olacaktır.

Onlara güven ve motivasyon kazandırın. Onun rehberi ya da iyi dilekçisi olun, o kişi otomatik olarak size karşı psikolojinin kanıtladığı güçlü bir sevgiyi dolduracaktır.

ÇEKİCİ ve dürüst görünüm kolayca yanıltıcı olabilir. İnsanlar samimiyetten ziyade görünüşe güvenme eğilimindedir.

AYAKKABILARINIZ düşündüğünüzden çok daha önemlidir. İnsanlar bir kişi hakkında, giydiği ayakkabılardan yola çıkarak pek çok sonuca varırlar. Bu durumu aşmak için çok iyi bir ayakkabı satın alın.

HEDEFİNİZİ birine duyurursanız, ona ulaşma olasılığınız azalır. Bu nedenle, bir röportajda bile hedefinizi gizli tutun.

ARAŞTIRMALAR, sadece bir B Planı hakkında düşünmenin, davranışınıza göre A Planına ulaşma olasılığınızı azaltabileceğini gösteriyor.

KADINLARIN "Özür dilerim" deme olasılığı daha yüksektir çünkü yanlış bir şey yaptıklarını düşünme olasılıkları daha yüksektir.

ERKEKLER birbirlerine hakaret ederek sosyalleşirler ama aslında bunu kastetmezler. Kadınlar birbirlerini tamamlayarak sosyalleşiyorlar ve aslında bunu da kastetmiyorlar.

ALINACAK karar ne kadar karmaşıksa, insanlar her şeyi olduğu gibi bırakma eğiliminde olur.

Mağazada çok fazla seçenek varsa ve insanlar hangi ürünün daha iyi olduğunu hemen bulamazsa, büyük olasılıkla satın almadan ayrılacaklardır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Müzik dinlerken kalbiniz ritimle senkronize olabilir.

Ağzınız kapalıyken burnunuzu tıkayarak bir veya iki notadan fazla mırıldanamazsınız.

Su, sıcaklığına bağlı olarak farklı dökülme sesleri çıkarır.

Su aygırları ve balinalar aslında birbirlerinin yaşayan en yakın akrabalarıdır.

Aynı anda yutkunup nefes alamazsınız.

Tüylerim diken diken oldu ve atalarımızın tüylerini diken diken ederek yırtıcı hayvanlara karşı daha tehditkar görünmelerini sağladı.



TESPİTLİ YORUM

@RamseyOn9 ERKEK adam giyineceği şeyin kirli-temiz olmasına bakmaz.

K9 köpeği gibi koklar güzel kokuyorsa giyinir.



Gülü Yorum

@ErcanErcoyeni GENELDE pahalı yerlere gitmekten hoşlanmam ve bununla hava atmayı sevmem ama az önce benzin istasyonuna girdik.



Deep NOT

HAYAT kısa.

Yaşa. Aşk nadirdir. Yakala.

Öfke kötüdür.

Boşalt onu.

Korku berbattır.

Yüzleş. Anılar tatlıdır. Onları besle.