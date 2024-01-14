Zehirli Bireyler:

Bunlar sürekli olarak olumsuzluk yayan, başkalarını manipüle eden ve enerjinizi tüketen kişilerdir.

Dedikodu yapabilir, eleştirebilir veya duygusal manipülasyon yapabilirler.

Akıl ve duygusal sağlığınızı korumak için bu tür kişilerden uzaklaşmanız en doğrusu.

Enerji Vampirleri:

Enerji vampirleri sürekli ilgi isteyen, enerjinizi tüketen ve karşılığında çok az şey veren bireylerdir. Genellikle konuşmaları tekellerine alırlar, sürekli onay ararlar ve etrafta olmak duygusal açıdan yorucu olabilirler. Bu tür insanlarla sağlıklı sınırlar koymak çok önemlidir.

Kronik Şikayetçiler:

Bazı insanlar durumlarını iyileştirmek için herhangi bir eylemde bulunmadan sürekli şikayet etme alışkanlığına sahiptirler.

Ruh halini bozabilir ve hayatın olumsuz yönlerine odaklanabilirler. Empatik olmak önemli olsa da, olumlu bir zihniyeti sürdürmek için kronik şikayetçilerle teması sınırlamak da gereklidir.

Manipülatörler:

Manipülatif bireyler, başkalarını kendi çıkarları için kullanma becerisine sahiptirler. İstediklerini elde etmek için suçluluk duygusu uyandırma, gaz aydınlatma veya aldatma gibi taktiklere başvurabilirler. Manipülatif davranışları tanımak ve bu tür insanlardan uzaklaşarak manipüle edilmekten kaçınmak çok önemlidir.

Drama Arayanlar:

Drama arayanlar kaos ve çatışmadan beslenirler.

Çoğunlukla kendi kişisel yaşamlarında ve başkalarının yaşamlarında dram yaratırlar veya dramayı tırmandırırlar.

Onlarla etkileşime geçmek duygusal açıdan yorucu ve verimsiz olabilir. Drama arayanlardan uzak durmak ve sağlıklı ilişkiler geliştirmeye odaklanmak en iyisidir.

Sürekli Olumsuz Bireyler: Bazı insanlar olayların hep olumsuz yönlerini görür, asla olumlu bir bakış açısı sunmazlar.

Onların karamsarlıkları sizin hayata bakış açınızı etkileyebilir. Kendinizi olumlu ve iyimser bireylerle çevrelemek, sağlıklı bir zihniyeti korumanıza yardımcı olabilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Araştırmalar, insanların belirli bir alanda uzmanlığı olmasa bile gözlük takan birine güvenme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Ortalama bir insan hayatının yaklaşık altı ayını anahtar veya gözlük gibi kaybolan eşyaları arayarak geçirir.

Araştırmalar, insanların siyah beyaz olanlara kıyasla renkli rüyaları hatırlama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Araştırmalara göre insanların aç olduklarında dürtüsel alışveriş yapma olasılıkları daha yüksek.



GÜLÜ YORUM

@yesilobada Otobüste çocuğun biri anne anne diye çığlık çığlığa ağlıyordu.

Teyzenin biri arka koltuklardan gelip 'bak ben de ananeyim ağlama kuzum tamam mı bak anane geldi' dedi çocuk sustu kafayı yedim..

Hayatımda ilk defa açılın ben ananeyim vakası görüyorum...



DEEPNOT

Ya destekleyici bir partneriniz olmalı ya da hiç partneriniz olmamalıdır; üçüncü bir seçenek yok.