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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Akıllı telefonların olmadığı zamanlar-2
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

11 Ocak 2024, Perşembe

Akıllı telefonların olmadığı zamanlar-2

EN sıradan görsel ve müzikleri telefonumuza indirmek istediğimizde 24 kontörü gözden çıkarmamız gerekirdi.
İNTERNETE girebildiğimiz telefonlar yeni yeni çıkmaya başladığında bir sayfayı yükleyebilmek için epey beklerdik.
TEKNOLOJİ geliştikçe kameralı telefonlar yaygınlaşmaya başladı. Bu kalitedeki VGA kameranın ardından 1.3 ve 2.0 megapiksellik telefonlar popüler hale gelmişti.
O ZAMANLARI hatırlarsanız bir 6600'ınızın olması, şu anda iPhone 6s'inizin olmasından çok daha havalı gösterirdi.
O DÖNEMLERDE kapaklı ve kızaklı telefonlar da çok modaydı, en çok satan telefonlar arasındaydı.
KIZILÖTESİ özelliği ile dosya aktarımı yapılırken telefonların birbirine dokunması şarttı.
TELEFON ekranları genişleyip video oynatma özellikleri artınca çeşit çeşit videolar yaygınlaşmaya başlamıştı.
NOKIA'NIN N serileri herkesin hayallerini süslerdi ki çok fazla kişi bu telefonlara sahip olamadan Nokia ortadan silinip gidecekti.
Sentello
Dale Don Dale
Çetin Çetinkaya
Tiziano Ferro - Perdono
Rober Hatemo - Beyaz ve Ben
Davut Güloğlu - Katula Katula
Koridor - Senin O Gözlerin Var ya
Emre Aydın - Kim Dokunduysa Sana Ona Git
Tarık Mengüç - Şakşuka
Gökhan Özen - Civciv / Amman Boşver
Ciguli - Binnaz
Gülşen - Of Of
Lorna - Papi Chulo
Gökçe Kırgız- Kalbime Gömerim O Zaman
Popstar Bayhan
Cüneyt Tek - Gidersen
Panjabi
DJ Akman
Grup 84 - Kaderimde Bu da mı Vardı
Alizée
Hande Yener - Acı veriyor Sonra akıllı telefonlar çıktı ve bir devir kapandı.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
John Terry:
Benim bütün ailem, West Ham taraftarı.
Bir keresinde onlara karşı bir gol atmıştım.
Taraftarlarının önünde kutlamaya gittiğimde amcam ve babamın bana bağırıp hakaret ettiğini gördüm.

TESPİTLİ YORUM
@museybu Cahille muhabbeti kessen nolur.. Cahil susmuyor ki!
****
@ahmetcfiliz Erkek adam manuel vites araç kullanmayı öğretirken zebaniye dönüşür, manitayı çoluğu çocuğu küstürür, arabadan soğutur.

GÜLÜ YORUM
@tugceasbal Lisedeydik.
Bana şiirlerini okuturdu.
"Bunları biri benim için yazsa hemen aşık olurdum" dedim. Birkaç hafta sonra "Tüm şiirler sanaydı" dedi.
Aşık olamadım.
Lisede çok boş konuşuyormuşuz.

DEEPNOT
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