ÖNCELİKLE o zamanlar bazı telefonlar bizim için iPhone kadar değerliydi, 3210'u bile almak her yiğidin harcı değildi.

TELEFONLARIMIZIN üstüne titrediğimizi 3310'a bile kılıf takmamızdan anlayabilirdiniz.

KILIF demişken, bu telefonların kılıf aparatlarıyla birlikte kemere takılması çok yaygındı.

ŞİMDİLERDE olduğu gibi konuşma, SMS, internet paketleri yoktu ve iletişim bir hayli pahalıydı.

BİR mesaj 2 kontör olduğu için anlatmak istediğimizi tek mesajla anlatmaya çalışırdık, 160 karakteri geçmesin diye sözcüklerdeki ünlü harfler uçar giderdi.

'SLM, NBR' gibi kısaltmaların çıkış noktası bu dönemdir. Öyle uzun uzun yazışmalar yapılamazdı. Şimdi SMS paketleri, whatsapp, facebook ile yaz yazabildiğin kadar.

KONUŞMA yapmak da pahalı olduğu için çaldırıp kapatma denen bir olay vardı.

Bunu durduk yere bile yapardık, "Aklımdasın" manasına gelirdi.

KULAK tırmalayan monofonik, polifonik zil seslerinden birini kullanmak zorunda kalırdık.

FARKLI bir zil sesi istediğimizde ise kod yazarak beste yapıp içimizdeki Mozart'ı ortaya çıkarırdık.

T9 ile mesaj yazmak ilk başta zor gelse de alıştığımızda tek tuşta üç harf olmasına rağmen otomatiğe bağlayarak hızla yazabilirdik.

TUŞLAR dokunmatik olmayınca, şevkle mesaj yazarken özellikle de geceleri çatır çutur tuş sesleri yankılanırdı.

Bunun yüzünden aynı odada yatanlar arasında hararetli tartışmalar yaşandığı olmuştur.

MMS özelliği geldiğinde görsel gönderebilme imkanı doğsa da birkaç SMS ücretinde olduğu için pek tercih edilmezdi.

Bu özellik çok gerekli olduğunda kullanılırdı. Şimdi her anını istediğin kadar fotoğraflayıp gönderebiliyorsun.

YILAN oyunu ile küçücük ekranda dönüp dolaşıp yeni rekorlar kırmaya çalışarak can sıkıntımızı giderirdik.

YETERSİZ hafıza olduğunda yeni bir mesaj gelince "Yeterli alan yok, bazı öğeleri silin" uyarısını görürdük.

O DÖNEM telefonlarının şimdikilere göre artıları da vardı; şarj sorunu çok önemli değildi ve dayanıklılık konusunda güven verirlerdi.

