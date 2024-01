Onunla ilgilenmeye özen gösterin… "Nys sn mşqlsn qlb.. Sna ii eelenceler!" gibi bir mesajla karşılaşmak isteyecek kadar mazoşist olmadığınıza adımız gibi eminiz. Ona bu mesajı umarsızca atma ve mevzuyu büyütme hakkını verecek olan sizsiniz, yapmayın!

El şakasından uzak durun… Başta her şey eğlenceliyken, tepkiler ummadığınız bir anda tatsızlaşabilir! Hem insan bir kadına el ense çeker mi durup dururken?

Yalnızca el şakası değil, esprilerinize de dikkat edin… Kadın zaten "Yha ben neden böyle hissediyorum, kesin bu herif yüzünden…" hissiyatıyla size (ve aslında kendisine karşı olan tüm evrene) tepkili yaklaşırken, mesnetsiz açıklamalar, gerzo bir takım laf şakaları, kırıcı algılanabilecek hiç yapılacak zaman mı?

Ne yaparsanız yapın, yine de susmayın!

Aksi halde sizin kendilerini takmadığınızı düşünecekler… "Tabii zaten ben kim köpeğim ki benlen muhatap olasın?" Ona bunu söyletmeyin.

Tatlıya gereken ehemmiyeti gösterin...

Unutmayın, en öfkeli kadın bile leziz bir tatlı karşısında sakinleşecektir…

Her şeyden nefret etse de tontişizmin başkanı hayvanlara karşı sevgisinde azalma olmayacağına emin olabilirsiniz…

Her kadın gıybet sever, ona ayak uydurun… Yine de yorumlarınıza dikkat edin, ona hak verin ama suyunu çıkarmayın!

Kararsızlıklarına saygı duyun, tıkandığı yerde ona yol gösterin… Ruh hali itibariyle net kararlar veremeyebilir, bu son derece normal! Size düşen bu aşamada sükunetinizi korumakken, yorulup tıkandığında mantıklı bir argümana oturttuğunuz "onun" karar veremediği fikirlerden "yalnızca birini" ona sunmak!

Bahsini ettiğimiz süreç, çetin bir süreç! Gözyaşlarına hazır olun…

Sosyal medyadaki hareketlerinize ve telefonunuzun sağlamlığına dikkat edin… Çünkü o edecektir. O kızı favlarken dikkat edin mesela ya da yanındayken telefonunuzun sesini kısıp şüphe çekmeyin!

Güç yarışına (veya sidik yarışına) girmekten imtina edin…

Hiçbir şey onlardan kıymetli değil… Aksini iddia edebilecek bir babayiğit varsa çıksın ortaya biz de tanışalım!

İçinde bulundukları durumla dalga geçmeden önce iyice bir düşünün… Yine siz bilirsiniz tabii!



