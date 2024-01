Seden Gürel - Çalkala 'Seni lapacı seni yıkamacı yağlamacı'

Hüseyin Turan-Acayip Hayvanlara Benziyirsen 'Beleş yiyip şişirmişsen karnını Esnemiş hayvanlara benziyirsen'

Aylin Livaneli - Bana Müsade 'Düşünürken filozof övünürken içi kof Lafta cambaz kesilir gazel atar of aman of'

Tarık Mengüç- Yıldız Tilbe - İki yüzlüler 'Çekemiyorsan beni çatla geber geber Seni be fena yaratık fesatlığın yeter Yedin etlerini hasetliğin yeter'

Serdar Ortaç - Poşet 'Seni çöpe atacağım poşete yazık Bi sigara yakacağım ateşe yazık'

Demet Akalın - Bittim 'Kalbimi kapatmışım sen gibilere Sen de kendin gibi bir şerefsize aç'

İsmail Y.K - Allah Belanı Versin 'Allah belânı versin Allah seni kahretsin Bana gelen sana gelsin yar'

Hande Yener - Naber 'Tavan bile tutamıyordu seni halbuki Uçuyordun göklerde Tersine mehter bi' ileri, iki geri Şimdi bu halin ne?'

Seda Sayan - Git Yoluna 'Utanır da geri dönemezsin sanmıştım Hayret ne yüzle çıktın karşıma'

Sezen Aksu - Beni Al Onu Alma 'Bak atının terkisine de atmış gözleri şaşı gelini Mor kaftanlara sarmış haspam odun gibi belini Ah verin elime de kırayım cadının derisi kara elini'

Aşık Veysel - Güzelliğin On Par'etmez 'Güzelliğin On Par'etmez Bu Bendeki Aşk Olmasa Eğlenecek Yer Bulamaz Gönlümdeki Köşk Olmasa'

Grup Vitamin - Al Aşkını Sok Gözüne 'Gözüne Gönül defterime yetmiyor kalem Dırdırınla harap oldu yıkıldı yuvam Gözüyle gülmekte bütün elalem Al aşkını sok sok gözüne gözüne...'

Ömer Danış - Şerefsiz 'Sen sen sen şerefsiz Beni sırtımdan vurdun Düşmanıma dost oldun Yıktın dağıttın beni Sen şerefsiz şerefsiz....!'

Mustafa Topaloğlu - Gerizekalı Sevgilim 'Sende biraz akıl olsa beni severdin Düşünce ve mantık olsa sen de severdin Sevilecek insan bendim neden sevmedin gerizekalı sevgilim benim'



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

GÖZYAŞLARI, acıyı azaltan ve ruh halinizi iyileştiren doğal bir ağrı kesici içerir. Bu aslında bir endorfindir, bu yüzden iyi bir ağladıktan sonra kendinizi daha iyi hissedersiniz!

YAPILAN bir araştırmaya göre kız çocuk sahibi olmak, babaların yaşam beklentisini artırabiliyor.



TESPİTLİ YORUM

@dicdmora ZENGİN keli diye bir şey var. Böyle daha sağlıklı mı gözüküyor daha mı çok parlıyor tam açıklayamıyorum ama kelinden zengin olduğu anlaşılıyor bazılarının...



GÜLÜ YORUM

@Sckekmek BABAMA bugün toplantıda meyve suyu vermişler.

"Şekerim var içmeyeyim ama evde küçük kızım var ona götüreyim" demiş almış getirmiş. Küçük (26)…..



DEEPNOT

HAYATINIZDA bir günden asla pişman olmayın.

İyi günler mutluluk verir, kötü günler tecrübe verir, en kötü günler ders verir, en iyi günler ise anılar verir.