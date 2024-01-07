Yetinme. Bu dünyada 8 milyara yakın insan var.

8 milyarda 1'in size kötü davranmasına izin vermeyin.

Güvenilmez olduğu kanıtlanmış tek kişiye güvenmeyin.

Birisi gerçek rengini gösterdiğinde resmi yeniden boyamaya çalışmayın.

Gelecekteki davranışların en iyi tahmini geçmiş davranışlardır.

Hiçbir sevgi ihaneti iyileştirmez. İhanet etselerdi aşk olmazdı.

Partnerinizi aldatmanın kabul edilebilir bir nedeni yoktur. Eğer aldatırlarsa bu seninle değil onlarla alakalıdır.

Sözlere ve eylemlere dikkat edin. Kelimelerin ve eylemlerin aynı hizada olması nadirdir.

Dürüstlük, sadakat, saygı ve kahkaha bir ilişki kurar.

Başkaları hakkında, özellikle de eski sevgilileri hakkında nasıl konuştuklarını dikkatlice dinleyin. Siz de aynı şekilde konuşulacaksınız.

Kimse mükemmel değildir.

Arkadaşlarına ve ailelerine bakın. Bu kişinin kim olduğuna dair cevabınızı alacaksınız.

Yakınlaşmadan önce acele etmeyin. Maskenin düşmesi 3 ayı buluyor.

İlk buluşmada sevdiğiniz her şeyi seviyorlarsa. KAÇIIIN.

Size ruh eşleri veya ikiz alevleri diyorlarsa çabuk.

KAÇ KAÇ KAÇ.

Eğer size, ilişkinin ilk aşamalarında sizden başka hiç kimse hakkında böyle hissetmediklerini söylerlerse.

KAÇ KAÇ KAÇ.

İlişki yeniyken aşırı mesaj atıyorlar. Koşmak

Pek çok arkadaştan bahsediyorlarsa ve hiçbiriyle tanışmıyorsan.

KAAAAAAAÇÇÇ.

Aşk acıtmaz, aşk aldatmaz ve aşk kesinlikle yalan söylemez.

Bulduğunuzu sandığınızda sabredin, yanıldığınızı size göstereceklerdir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir saat boyunca başınızı duvara vurmak aslında 150 kalori yaktırabilir.

Tabi ki bunu denememenizde sizin için yarar var. Alternatif olarak, köpeğinizi 45 dakika gezdirebilirsiniz; bu da 150 kalori yakar ve çok daha az acı verir.

Yaşamınız boyunca iki yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar tükürük üreteceksiniz.

Ortalama bir insan her gün 1 ila 2 litre arasında tükürük üretir; bu da yılda maksimum 730 litreye denk gelir. Ortalama yaşam beklentisi 70 yılın biraz üzerindedir ve bu da ortalama bir yaşam süresi boyunca maksimum 51.100 litre tükürüğün üretilmesine neden olur. Bu miktar iki yüzme havuzunu doldurmaya fazlasıyla yetiyor.



Gülü Yorum

@fkadev Bugün eve bir eşya kurulumu için servis geldi, çıkarken "sizi arayacaklar, değerlendirme soracaklar 0 ile 9 arasında bir numaraya basmanızı isteyecekler, biz 9 numaralı servisiz abi" dedi.

Vallahi mükemmel hack, "güzel puan verin" dese yine verirdim de bu hack'e şapka çıkardım.



Deep NOT

Kendinizi toplumun tavsiyelerinden kurtarın; çoğu insan ne yaptığını bilmiyor.