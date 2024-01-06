BİLGİNİN dünyanın yeni para birimi olduğunu unutmayın. Bilgi sizi arka planda tanımlar. İsteseniz de istemeseniz de bilginiz yansıtılır.

ZAMANINDA işe başlayın. Zaman yönetimi ve disiplin gibi özelliklerinizi öne çıkarır.

SAHTE bir şekilde özür dileyin (içeriden daha güçlü olmakla birlikte).

Özür dilemek sizi küçük ya da büyük biri yapmaz. Özür dilemek size ileriyi daha iyi düşünme özgürlüğü verir.

ALMADAN önce ver.

Değer katın, değer katın ve ardından daha fazla değer katın. Başkaları için o kadar değerli olun ki onlardan bir şey istediğiniz gün, anında kredi kartlarını çıkarıp size istediğinizi versinler. Ver, ver, ver ve sonra al.

YARDIM isteyin.

İnsanlar aklınızı okuyamaz.

Ve "Bu konuda bana yardımcı olabilecek kimse var mı?" diye sormayın.

Özellikle bir kişiyi görevlendirin. Aksi takdirde herkes birilerinin gönüllü olmasını bekleyecek ki bu asla gerçekleşmeyecek.

ASLA bir kişinin zekası, vücut şekli veya kariyeri hakkında şaka yapmayın.

Başkalarıyla kırgınlık yaratmak ve arkadaşlığınızı yok etmek istemeyin.

SİZİ doğrudan ilgilendiren bir durum olmadığı sürece kendi işinize bakın; yalnızca tarafsız kalın ve bu konunun dışında kalın.

MÜŞTERİLERİNİZLE en rahat tonunuzla konuşun.

Orijinal olmak akıllı olmaktan daha iyidir.

KENDİNİZİ ödüllendirin.

Siz bir robot değilsiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İNSANLAR yalan söylediğinde gözlerini başka tarafa çevirmek yerine gözlerinizin içine bakarlar.

GERÇEK gülümsemeler göz kırpmayı içerirken, sahte gülümsemelerde genellikle göz kırpma yoktur.

SEVİNÇ 35 saat, üzüntü ise 120 saat sürer.

KONUŞMAYI hızlandırmak genellikle gergin olduğunuzu gösterir.

NE kadar mutlu olursak o kadar az uykuya ihtiyaç duyarız.

YALANCILAR konuşma sırasında sessizlikten nefret ederler ve gereksiz ayrıntıları atmaya eğilimlidirler.

BIR kişinin restoran personeline davranış şekli onun karakteri hakkında pek çok şeyi ortaya çıkarır.

BİRİNİ daha çok severek asla değiştiremezsiniz.

SİZİ korkutan şeyleri yapmak sizi daha mutlu edecektir.



Gülü Yorum

@sevdakaya_ ŞEHİRLER arası yolculuktayız.

Babama "Yorulduysan arabayı ben kullanayım" diyorum, "Sen kullanırken daha çok yoruluyorum" diyor...



Deep NOT

Mutluluğunuzun her zaman başka bir yerde olduğuna inanırsanız, onu asla bulunduğunuz yerde bulamazsınız.