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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

3 Ocak 2024, Çarşamba

Tuvaletin sadece tuvalet olmadığının işaretleri

Fare ve pesamed canavarı çıkacak diye yaşanan o tarifsiz gerilim.
Kültür: Kitap, dergi, gazete, vs. okuyarak geçirilen keyifli dakikalar.
Rahatlama: Adeta bir detoks kampı etkisi.
Düşünme: Yaratıcı fikirlerin çoğunun tuvalette akla gelmesinin bir sebebi olmalı.
Sosyalleşme: Konser, parti, vs. ortamlarda tuvalet kuyruğunda kurulan dostluklar bir ömür sürer.
Stres: Tuvalet kağıdının bittiğini işiniz bitince görmek veya taharet musluğunu açınca suların kesik olduğunu fark etmek... rın rın rın rın...
Hassasiyet: Misafirlikte gidilen tuvalette 'tık' sesi dahi çıkartmamak için sarf edilen çaba görülmeye değerdir.
Yaratıcılık: Sesi bastırsın diye tuvalet musluğunu açmak yaratıcılık değil de nedir?
Kimya: Otururken şampuan, çamaşır suyu, diş macunu, yer temizleyici, vb. ürünlerin arkasındaki minicik yazıları okuyarak kimya konusunda bir yerlere gelmek.
Kontrol: Klozeti itinayla temizleyerek, kontrol bende hissinin kamçılanması.
Hayal gücü: Yerdeki fayans üzerinde önemli tablolardan, ünlü kişilerden kesitler görerek hayal gücünü geliştirme.
İlişkiler: Sevgiliyi tuvalete götürüp onu kapıda beklemek ilişkinin önemli evrelerinden biridir.
Spor: Sürekli sönen sensörlü lambayı yakmak için sarf edilen çaba, kirli klozete oturmamak için ayakta def-i hacet yapma gibi aktiviteler.
Adrenalin: İnsanı yenileyen, kan akışını hızlandıran adrenalini bol aksiyonlar.


BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Bir erkek, diğer kadınların da kendisinden hoşlandığını öğrendiğinde kadınlara karşı iki kat daha çekici hale gelir.
Çoğu akıllı insan hızlı düşünür, dolayısıyla yazıları genellikle çok çirkin olduğundan hızlı yazmak zorunda kalırlar.
Boğuk sesli erkekler daha özgüvenli göründükleri için kadınlar tarafından tercih ediliyor.
Kışın elleriniz sıcaksa ve onları biriyle sıkarsanız, o da size iyi gelecektir.
İnsanların sizin hakkınızda en çok hatırladığı şey karizmanızdır.
Burada karizma ve kendine güvenin sırlarını öğrenin.
Kadınların ağrı toleransı ortalama olarak erkeklerden daha yüksektir.

Gülü Yorum
@pikacucum İSTIKLAL Marşı okundu, okula gireceğiz. Müdür bey okul kıyafetine uymayanları kenara alıyor.
Tam ben giriyordum, "Kızım gel böyle" diye bağırdı müdür.
Okulda öğretmen olmam dışında hiç bir sorun yok...

Deep NOT
Aç bir mide, boş bir cep ve kırık bir kalp, hayatın en iyi derslerini öğretebilir.

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