Küçük şeylerle mutlu olacağımız bir sene diliyorum. Küçük bir yat, küçük bir malikane ve belki küçük bir spor araba olabilir.
2023 YILIN EN ÇOK ARANANLARI
Türkiye'nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde Şubat ayında yaşanan deprem felaketi öne çıktı.
Ayrıca Mayıs ayında yapılan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri de arama trendlerine etki etti.
Türkiye'nin 2023 arama trendleri, "isimler", "kaybettiklerimiz", "diziler", "tarifler", "burçlar", "ne giyilir", "şarkı sözleri", "nerede", "nasıl", "ne zaman", "hissediyorum" ve "nerenin plakası" başlıkları altında toplandı.
En çok merak edilen isimler listesinin zirvesinde bu yıl Sinan Oğan ve Dilan Polat yer aldı.
İşte o isimler:
Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Zaniolo
Icardi
Ali Yerlikaya
Hakan Fidan
Tete
EN ÇOK ARANAN DİZİ
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "Yalı Çapkını" en trend dizi oldu.
"Yalı Çapkını" dizisini, "Wednesday", "Kızılcık Şerbeti" ve "Aile" dizileri takip etti.
DİZİLER
Yalı Çapkını
Wednesday
Kızılcık Şerbeti
Aile
Hudutsuz Sevda
Şahmaran
Yabani
The Last Of Us
Kirli Sepeti
Ruhun Duymaz
EN ÇOK ARANAN ŞARKI SÖZÜ
Trend 'şarkı sözleri' listesinin zirvesinde yer alan eser ise Mabel Matiz'in yıla damgasını vuran parçası 'Antidepresan' ŞARKI SÖZLERI
Antidepresan şarkı sözleri
Enerji şarkı sözleri
Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
Müphem şarkı sözleri
Ali Cabbar şarkı sözleri
Manolya şarkı sözleri
Aşkın Olayım şarkı sözleri
Mockingbird şarkı sözleri
Lento şarkı sözleri
Belki şarkı sözleri
EN ÇOK ARANAN DR GOOGLE
Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum
Sürekli yorgun hissediyorum
Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum
Karında kalp atışı hissediyorum
Sürekli aç hissediyorum
Neden deprem oluyor gibi hissediyorum
Kendimi çok yalnız hissediyorum
Hasta olacak gibi hissediyorum
Kendimi halsiz hissediyorum
Kendimi değersiz hissediyorum
YAM YAM
BABA-oğul iki yamyam, akşam yemeklerini bulmak üzere ava çıkarlar. Dönüp dolaşırlar saatlerce, yorgunluktan biterler. Tam o sırada karşılarına afet mi afet bir hatun çıkar.
Çocuk atlar: "Yaşasın baba! akşam yemeğimizi bulduk!" Baba: "Akşama anneni yiyelim oğlum..."
KONSER
U2, Adana'da konser veriyormuş. Bir ara şarkıcı Bono herkesi susturmuş ve sık aralıklarla ellerini çırpmaya başlamış. Sonra seyirciye dönmüş:
''Ben ellerimi her çırptığımda Afrika'da bir çocuk öldü...'' demiş.
Bunun üzerine ön sıralardan bir ses gelmiş:
Eeee, çırpma o zaman şerefsiz.
KOKUSUZ
KADININ biri bir gün doktora gider. Şikayeti çok gaz çıkarmaktır.
- Doktor bey ben çok gaz çıkarıyorum. Ama hem kokusuz hem de sessiz. İnanır mısınız buraya geldiğimden beri 20 kere çıkarmışımdır.
Doktor bir ilaç vermiş ve kadını geri yollamış. Aradan 10 gün geçmiş. Kadın geri gelmiş.
- Doktor bey siz bana ne ilacı verdiniz. Çıkardığım gaz çok kötü kokuyor ama Allah'tan hala ses çıkmıyor.
Doktor da: Demek sinüslerinizdeki sorunu hallettik.
Şimdi sıra kulaklarınızda.