SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak 2023 best of facebak
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

1 Ocak 2024, Pazartesi

2023 best of facebak

Küçük şeylerle mutlu olacağımız bir sene diliyorum. Küçük bir yat, küçük bir malikane ve belki küçük bir spor araba olabilir.

2023 YILIN EN ÇOK ARANANLARI
Türkiye'nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde Şubat ayında yaşanan deprem felaketi öne çıktı.
Ayrıca Mayıs ayında yapılan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri de arama trendlerine etki etti.
Türkiye'nin 2023 arama trendleri, "isimler", "kaybettiklerimiz", "diziler", "tarifler", "burçlar", "ne giyilir", "şarkı sözleri", "nerede", "nasıl", "ne zaman", "hissediyorum" ve "nerenin plakası" başlıkları altında toplandı.
En çok merak edilen isimler listesinin zirvesinde bu yıl Sinan Oğan ve Dilan Polat yer aldı.

İşte o isimler:
Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Zaniolo
Icardi
Ali Yerlikaya
Hakan Fidan
Tete

EN ÇOK ARANAN DİZİ
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "Yalı Çapkını" en trend dizi oldu.
"Yalı Çapkını" dizisini, "Wednesday", "Kızılcık Şerbeti" ve "Aile" dizileri takip etti.

DİZİLER
Yalı Çapkını
Wednesday
Kızılcık Şerbeti
Aile
Hudutsuz Sevda
Şahmaran
Yabani
The Last Of Us
Kirli Sepeti
Ruhun Duymaz

EN ÇOK ARANAN ŞARKI SÖZÜ
Trend 'şarkı sözleri' listesinin zirvesinde yer alan eser ise Mabel Matiz'in yıla damgasını vuran parçası 'Antidepresan' ŞARKI SÖZLERI
Antidepresan şarkı sözleri
Enerji şarkı sözleri
Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
Müphem şarkı sözleri
Ali Cabbar şarkı sözleri
Manolya şarkı sözleri
Aşkın Olayım şarkı sözleri
Mockingbird şarkı sözleri
Lento şarkı sözleri
Belki şarkı sözleri

EN ÇOK ARANAN DR GOOGLE
Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum
Sürekli yorgun hissediyorum
Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum
Karında kalp atışı hissediyorum
Sürekli aç hissediyorum
Neden deprem oluyor gibi hissediyorum
Kendimi çok yalnız hissediyorum
Hasta olacak gibi hissediyorum
Kendimi halsiz hissediyorum
Kendimi değersiz hissediyorum

YAM YAM
BABA-oğul iki yamyam, akşam yemeklerini bulmak üzere ava çıkarlar. Dönüp dolaşırlar saatlerce, yorgunluktan biterler. Tam o sırada karşılarına afet mi afet bir hatun çıkar.
Çocuk atlar: "Yaşasın baba! akşam yemeğimizi bulduk!" Baba: "Akşama anneni yiyelim oğlum..."

KONSER
U2, Adana'da konser veriyormuş. Bir ara şarkıcı Bono herkesi susturmuş ve sık aralıklarla ellerini çırpmaya başlamış. Sonra seyirciye dönmüş:
''Ben ellerimi her çırptığımda Afrika'da bir çocuk öldü...'' demiş.
Bunun üzerine ön sıralardan bir ses gelmiş:
Eeee, çırpma o zaman şerefsiz.

KOKUSUZ
KADININ biri bir gün doktora gider. Şikayeti çok gaz çıkarmaktır.
- Doktor bey ben çok gaz çıkarıyorum. Ama hem kokusuz hem de sessiz. İnanır mısınız buraya geldiğimden beri 20 kere çıkarmışımdır.
Doktor bir ilaç vermiş ve kadını geri yollamış. Aradan 10 gün geçmiş. Kadın geri gelmiş.
- Doktor bey siz bana ne ilacı verdiniz. Çıkardığım gaz çok kötü kokuyor ama Allah'tan hala ses çıkmıyor.
Doktor da: Demek sinüslerinizdeki sorunu hallettik.
Şimdi sıra kulaklarınızda.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
2023’ün son nasihatleri 31 Aralık 2023, Pazar Aşkın karanlık tarafları 30 Aralık 2023, Cumartesi İnsan davranışlarıyla ilgili en ilginç gerçekler nelerdir? 29 Aralık 2023, Cuma Hayattaki bazı paradokslar nelerdir? 28 Aralık 2023, Perşembe
21 yaşında gelin olmuştu! Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın “Benim en büyük keşkem deyip açıkladı! Meğer o isimle 2 kez evlenmiş...
21 yaşında gelin olmuştu! Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın “Benim en büyük keşkem" deyip açıkladı! Meğer o isimle 2 kez evlenmiş...
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’a kar mı geliyor? Gün verildi hazır olun | 31 Aralık 2023 hava durumu
Gün verildi hazır olun
Milli Piyango son 4 rakam ne kadar veriyor? 2024 Milli Piyango MPİ yılbaşı çekilişi 4 bilen kaç para alacak?
Milli Piyango son 4 rakam ne kadar veriyor?
400.000 TL ihtiyaç kredisi veriliyor! 12 ay geri ödeme yok; Düşük faizle 60 ay vade fırsatı ile sunuluyor! Tek şart ile...
400.000 TL ihtiyaç kredisi veriliyor! 12 ay geri ödeme yok; Düşük faizle 60 ay vade fırsatı ile sunuluyor! Tek şart ile...
Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un babası bakın kim çıktı! O da kendi gibi tanıdık! Meğer eski futbolcunun oğluymuş...
Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un babası bakın kim çıktı! O da kendi gibi tanıdık! Meğer eski futbolcunun oğluymuş...
SON DAKİKA