Küçük şeylerle mutlu olacağımız bir sene diliyorum. Küçük bir yat, küçük bir malikane ve belki küçük bir spor araba olabilir.



2023 YILIN EN ÇOK ARANANLARI

Türkiye'nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde Şubat ayında yaşanan deprem felaketi öne çıktı.

Ayrıca Mayıs ayında yapılan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri de arama trendlerine etki etti.

Türkiye'nin 2023 arama trendleri, "isimler", "kaybettiklerimiz", "diziler", "tarifler", "burçlar", "ne giyilir", "şarkı sözleri", "nerede", "nasıl", "ne zaman", "hissediyorum" ve "nerenin plakası" başlıkları altında toplandı.

En çok merak edilen isimler listesinin zirvesinde bu yıl Sinan Oğan ve Dilan Polat yer aldı.



İşte o isimler:

Sinan Oğan

Dilan Polat

Zaha

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Zaniolo

Icardi

Ali Yerlikaya

Hakan Fidan

Tete



EN ÇOK ARANAN DİZİ

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "Yalı Çapkını" en trend dizi oldu.

"Yalı Çapkını" dizisini, "Wednesday", "Kızılcık Şerbeti" ve "Aile" dizileri takip etti.



DİZİLER

Yalı Çapkını

Wednesday

Kızılcık Şerbeti

Aile

Hudutsuz Sevda

Şahmaran

Yabani

The Last Of Us

Kirli Sepeti

Ruhun Duymaz



EN ÇOK ARANAN ŞARKI SÖZÜ

Trend 'şarkı sözleri' listesinin zirvesinde yer alan eser ise Mabel Matiz'in yıla damgasını vuran parçası 'Antidepresan' ŞARKI SÖZLERI

Antidepresan şarkı sözleri

Enerji şarkı sözleri

Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri

Müphem şarkı sözleri

Ali Cabbar şarkı sözleri

Manolya şarkı sözleri

Aşkın Olayım şarkı sözleri

Mockingbird şarkı sözleri

Lento şarkı sözleri

Belki şarkı sözleri



EN ÇOK ARANAN DR GOOGLE

Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum

Sürekli yorgun hissediyorum

Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum

Karında kalp atışı hissediyorum

Sürekli aç hissediyorum

Neden deprem oluyor gibi hissediyorum

Kendimi çok yalnız hissediyorum

Hasta olacak gibi hissediyorum

Kendimi halsiz hissediyorum

Kendimi değersiz hissediyorum



YAM YAM

BABA-oğul iki yamyam, akşam yemeklerini bulmak üzere ava çıkarlar. Dönüp dolaşırlar saatlerce, yorgunluktan biterler. Tam o sırada karşılarına afet mi afet bir hatun çıkar.

Çocuk atlar: "Yaşasın baba! akşam yemeğimizi bulduk!" Baba: "Akşama anneni yiyelim oğlum..."



KONSER

U2, Adana'da konser veriyormuş. Bir ara şarkıcı Bono herkesi susturmuş ve sık aralıklarla ellerini çırpmaya başlamış. Sonra seyirciye dönmüş:

''Ben ellerimi her çırptığımda Afrika'da bir çocuk öldü...'' demiş.

Bunun üzerine ön sıralardan bir ses gelmiş:

Eeee, çırpma o zaman şerefsiz.



KOKUSUZ

KADININ biri bir gün doktora gider. Şikayeti çok gaz çıkarmaktır.

- Doktor bey ben çok gaz çıkarıyorum. Ama hem kokusuz hem de sessiz. İnanır mısınız buraya geldiğimden beri 20 kere çıkarmışımdır.

Doktor bir ilaç vermiş ve kadını geri yollamış. Aradan 10 gün geçmiş. Kadın geri gelmiş.

- Doktor bey siz bana ne ilacı verdiniz. Çıkardığım gaz çok kötü kokuyor ama Allah'tan hala ses çıkmıyor.

Doktor da: Demek sinüslerinizdeki sorunu hallettik.

Şimdi sıra kulaklarınızda.