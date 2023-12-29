- ERKEKLER artık kızların şikayetlerinden hoşlanmıyor, kızlar da artık erkeklerin sessizliğinden hoşlanmıyor .

- SEVGİ sözleri sol kulağa daha hoş gelir.

- İNSANLAR birbirlerine bakmayı sevdiklerinde kalp atışları senkronize olur.

- BİRİNDEN hoşlanıp hoşlanmadığınıza karar vermek yalnızca 4 dakika sürer .

- ÇİFTLER arasındaki küçük kavgalar yakınlığın korunmasına yardımcı olur.

- FİKİR sormak bir kişinin sizi daha çok sevmesini sağlayacaktır.

- BİRLİKTE romantik film izlemek boşanma oranını azaltabilir.

- EĞER iki yabancı birlikte oturup konuşmaya ve gözlerini birbirlerinden ayırmaya zorlanırsa, muhtemelen aşık olurlar.

- EVCİL hayvanı olmayan insanlar evcil hayvanın önemini anlayamazlar. Ayrıca cenazesi olmayanlar, yakınları ölenlerin üzüntüsünü anlayamıyor. Buna bir tür bilişsel önyargı olan empati boşluğu denir.

- KAN şekeri düşük olan aşıkların tartışma yaşama olasılığı daha yüksektir.

- ORTALAMA bir erkek bütün bir yılını hayatındaki kızlara bakarak geçirir.

- HANIMLARINI her sabah öpmeye alışkın olan kocalar, alışmayanlara göre yaklaşık 5 yıl daha uzun yaşıyor.

- BİR ilişkide erkekler kızlara göre daha hızlı "Seni seviyorum" deme eğilimindedir.

- İYİ bir buluşma noktası seçmek, bir ilişki kurmak için çok önemlidir.

- EN yakın arkadaşınızla evlenirseniz boşanma riskiniz % 70'in üzerinde azalabilir.

- AŞIK olduğunuzda bir saatten fazla telefonda kalırsanız kulak kiriniz yaklaşık 700 kat artacaktır.

- PEK çok kız, erkeklerin ne düşündüğünü bilmesi gerektiğini düşünüyor. Buna şeffaflık yanılsaması denir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de yaklaşık 1.000.000 köpek, sahiplerinin vasiyetlerinin mirasçısı olarak adlandırılıyor.

2013 yılında Çin'de bilim insanları idrardan alınan kök hücreleri kullanarak sıfırdan bir insan dişi büyütmeyi başardılar.

Albert Einstein hiçbir zaman çorap giymedi.

Elektrikli sandalye bir diş hekimi tarafından icat edilmiştir.

Hitler, Time dergisi tarafından 1938'de 'Yılın Adamı' seçilmişti.



TESPİTLİ YORUM

@opikapbukipap METRODAN, tramvaydan elinde âsâsıyla Hz. Musa Aleyhisselam inecek olsa bu millet yine de iki yana açılmaz, koskoca peygamberi geri itip Cevizlibağ'a, Hacıosman'a kadar cebren götürür.



GÜLÜ YORUM

@ilkcat EVLENELİ 2 ay oluyor. Evimize her gelen hayırlı olsun hediyesi borcam getiriyor. Sonra biz o borcamları başka yeni evli arkadaşların evine giderken götürüyoruz.

Evliler arası borcam akış trafiği içindeyiz artık.