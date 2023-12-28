- BANKADAN kredi alabilmeniz için krediye ihtiyacınızın olmadığını kanıtlamanız gerekmektedir.

- BAŞKALARINDAN ne kadar çok onay ararsanız, o kadar az alırsınız.

- SADECE korktuğun zaman cesur olabilirsin.

- MUTLU ve tatmin olmuş olmaya değil, mutsuz ve güvende olmaya programlıyız.

- BİLGELİK çok az şey bildiğinin farkına varmaktır.

- BİR kral ve bir köle aynı görevlere sahiptir; yani başkalarına hizmet etmek.

- SENİ istediğin hayatı yaşamaktan alıkoyduğunu düşündüğün her şey seni değil, sadece seni durduruyor.

- DAHA fazlasını almak için daha fazlasını vermelisiniz.

- GÜVENEMEYEN insanlara güvenilemez.

- NE kadar başarısız olursanız, başarılı olma olasılığınız o kadar artar.

- SUDA kalmaya çalıştıkça daha çok batarsın.

- ÖLÜMDEN ne kadar korkarsanız, hayattan o kadar az keyif alırsınız.

- NE kadar çok öğrenirseniz, ne kadar az bildiğinizin farkına varırsınız.

- ROMANTİZMİ seviyoruz ama romantik olmayı sevmiyoruz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

AYAKKABILARINIZ insanların bilinçaltında sizin hakkınızda fark ettiği ilk şeydir.

Güzel ayakkabılar giyin.

İNSAN beyninin fark etmeye dayanamayacağı üç şey vardır; yiyecek, çekici insanlar ve tehlike...

TEMBELLİK ve hareketsizlik, sigara içmek kadar çok insanı öldürür.

BUGÜN yaşayan insanların yaklaşık yüzde 1'i Cengiz Han'ın soyundan geliyor.



ALKIŞLI YORUM

@namuskokuyon SEVGİLİ yapıp arkadaşlarından uzaklaşma karaktersizliği… Allah'ım nasip etsin diye dua ediyorum her gece...



TESPİTLİ YORUM

@littleiv3 TÜRKLER'İN trafikteki en net atarı, hata yaptığını düşündüğü aracın yanından geçerken kafayı diğer şöföre doğru çevirip, geçene kadar bakmak.



GÜLÜ YORUM

@yyapri OTOBÜSTE bir amca 10 lirayı katladı, ucunu sivrileştip kürdan gibi dişlerinin arasını temizledi.

Hala şoktayım, TL'nin değer kaybını hiç bu kadar derinden hissetmemiştim.



DEEPNOT

BAZEN kadın çantasını alıp, kapıyı çarpıp gitmek ister.

Ama hangi çantayı alacağına bir türlü karar veremez.