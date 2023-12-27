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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak 10 psikolojik aşk bilgisi!
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

27 Aralık 2023, Çarşamba

10 psikolojik aşk bilgisi!

- Çoğu kadın, güçlü bir mizah anlayışına sahip erkeklerden etkilenir.
Genel olarak konuşursak, güçlü bir mizah anlayışı zekayla ilişkilendirilir.
- İlişki üç ila beş ay sürdüğünde büyük olasılıkla kopma olasılığı yüksektir.
Psikolog Fisher'a göre boşanma oranı dört yıllık evlilikten sonra en yüksek seviyede.
Bu yüzden aşkın zamanla sınanması gerekir.
- Aşkı bir masal olarak görenlere göre aşka rasyonel bakan kişilerin aşkı elde etme olasılıkları daha yüksektir ve aşk daha uzun sürer.
- Erkeklerin, annesine benzer kemik yapısına sahip kadınlardan hoşlanma olasılığı daha yüksektir.
-Nasıl bir insansanız, nasıl bir insan olduğunuzu kendinize çekebilirsiniz.
Harika bir insanla tanışmayı bekliyorsan, önce sen de aynı derecede iyi olmalısın
- Bir anda aniden kendinizi biri gibi hissettiğiniz ama ertesi gün hiçbir şey gibi hissetmediğiniz deneyiminiz oldu mu hiç?
Buna "asma köprü etkisi" adı veriliyor.
Bir insan asma köprüyü geçme telaşına düştüğünde kalbinin kalbi hızlanmaktan başka işe yaramaz. Bu sırada başka biriyle tanışırsanız, korkudan kaynaklanan kalp atış hızının hızlanmasını, karşı tarafın kalbinin atmasını sağladığı şeklinde yanlış anlayacaktır. Böylece bu kişiden hoşlanıyor.
- Aşkın zamana ihtiyacı vardır ama kalp atışlarının akla ihtiyacı vardır.
- İyi bir ilk izlenim, gerçekte ne söylediğinizden çok beden dili, ses tonu ve hız ile ilgilidir.
-Aşk doğal bir ağrı kesicidir.
Bir hastalığınız olduğunda sevdiğiniz kişinin yanınızda olması ağrınızı önemli ölçüde hafifletebilir. Sevilen birinin resmine bakmak bile acıyı dindirebilir.
Bu arada psikologlar, çiftlerin kucaklaştığında beyinlerinin oksitosin salgıladığını buldu. Oksitosin baş ağrılarını 4 saate kadar azaltmaya yardımcı olur.
Dolayısıyla kendinizi yorgun, stresli veya acı çekiyorsanız partnerinize sarılmak herhangi bir ağrı kesiciye harika bir alternatiftir.
- Sevgilinize şükranlarınızı ifade edin ve mutluluğu anında hissedin.


BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Kalp kırıklığı gerçektir.
Araştırmalar, şiddet içeren veya travmatik olayların, kişinin kalbinde kırık kalp sendromu olarak bilinen gerçek acıya neden olabileceğini göstermiştir.
Derin duygular aşırı kaygıya, göğüs ağrısına veya nefes darlığına ve diğer semptomlara neden olduğunda kırık kalp sendromuna yakalanmak kolaydır. Bunun genellikle kadınlarda meydana gelme olasılığı daha yüksektir ve kolaylıkla kalp krizi olarak yanlış teşhis edilebilir.

TESPİTLİ YORUM
@aleviatheist 2 saat sürecek olan tren yolculuğumda, yanımdaki bebeğin ağlamasından çok rahatsız olduğum için yerimin değiştirilmesini talep ettim.
Çocuk benim diye talebim reddedildi.

Gülü Yorum
@ferdakiz Babam "Evladım yerdeki böceği öldürmeyin" deyip bize kızdı. Sonra bir kitabın üstüne alıp böceği 16. kattan dışarı attı. Eminim aşırı mutludur şimdi hayvan son aktivitesi bungee jumping olduğu için.

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