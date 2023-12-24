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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

24 Aralık 2023, Pazar

Hayat arkadaşını seçmenin en iyi yolları

Kahkaha: Sadece mizahınıza ve tuhaflıklarınıza gülmekle kalmayıp, aynı zamanda hayatı ciddiye almayan birini bulun. Kahkaha birçok değersiz tartışmayı çözebilir.
Destek: %99,999 oranında arkanızı kollayacak birini bulun. Sorunları kamuya açık olarak değil, özel olarak ele alacaklar.
Cazibe: Görünüş her şey değildir, ancak başlangıçta işler yolunda gider. Son derece çekici bulduğunuz birini bulursanız ve onun zihni de buna uyuyorsa, cevabınız burada.
İletişim: Sizi dürüstlükle incitecek ama ihanet ve yalanlarla mahvetmeyecek birini bulun. İlişki boyunca ortaya çıkacak rahatsız edici durumlar hakkında konuşabilecek ve konuşacak kişiyi bulun.
Kişilik: Sizinkine benzer, açık fikirli, yargılamayan birini bulun.
Uygunluk: Uygun olan birini bulun. Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak. Niyetlerinin ne olduğunu "tahmin etmenizi" sağlamazlar. Neler olup bittiğini kovalamanıza veya "tahmin etmenize" gerek yok.
İlgilenen: "Sizin" hayatınızla ilgilenen ve kendine ait bir hayatı olan birini bulun.
Her iki tarafta da verme ve alma vardır.
Yakınlık: Yakınlık seviyenize uygun birini bulun. Seks çok önemli değil ama en azından benim için büyük bir rol oynuyor.
Yapıcı Eleştiri: Kendinizin daha iyi bir versiyonuna ulaşmanıza yardımcı olacak eleştiriyi size sunacak birini bulun.
Kabullenme: Sizi tam olarak olduğunuz gibi kabul eden birini bulun. Destek sunuyorlar ama sizi değiştirmeye çalışmıyorlar. Ne görüyorlarsa onu alıyorlar. Bunu kötü niyetli davranışı kabul etmekle karıştırmayın.
Farkındalık: Bunu bilecek kadar bilinçli birini bulun, ilişkiler kolay değildir. Hiç kimse mükemmel değildir ve "mükemmel" bir eşleşme yoktur.
Bu kişi herkesi anlayacaktır ve genel olarak hayat devam eden bir çalışmadır. Önemli olan mükemmellik değil, ilerlemedir.
Sarılmak: Sarılması günün tüm saçmalıklarını gün ışığına dönüştüren birini bulun
Bakış: Sonunda, size bakan ve sizi eritecek bir yolu olan kişiyi bulun. Size hiçbir söz söylemeden bakacak, ancak bakışı "Endişelenme, seni yakaladım" diyecek biri.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
İnsanlar yanlarındaki biri esnediğinde esneme eğilimi gösterirler.
"Esnemek" kelimesini okumak bile şu anda esnemenize neden olabilir.
Para saymak acıyı hafifletebilir.
%10'luk maaş artışı, erkeklerin sigara içme oranını %5,5 azaltır.
İnsanlar büyüleyici bir şeye baktıklarında gözbebekleri %45'e kadar büyüyebilir.

TESPİTLİ YORUM
@huseyinkrmtc Bugün doktora gittim, "Ateşin var mı?" diye sordu. Ben de çakmağı çıkarıp masanın üstüne bıraktım.
5 dakika bakıştık. Sonra psikoloğa sevk etti.

Gülü Yorum
@haylanpassat 1.sınıftayken biraz sümüğüm akınca sınıftaki bütün kızlar uzaktan işaret edip iğrenmişlerdi benden. Bir kaç zaman sonra Mertcan altına işemişti kızların hepsi gidip teselli etmişti onu. Mertcan yeşil gözlü beslenmesinde hep muz olan bir çocuktu.
Garibanlık o gün yapıştı üstümüze.

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