- AŞAMA 1: Onu gördüğünüz ilk an...

Aslında o kadar da büyük bir tepki olmaz. Sadece bakarsınız ve içinizden 'Güzel kızmış/erkekmiş' dersiniz.

- AŞAMA 2: Tanışma.

Onunla tanışırsınız ve ona içiniz ısınır. İyi biri olduğunu düşünürsünüz. Belki de öyledir, hiç belli olmaz. Bence bu aşama da ona çıkma teklif etmelisiniz. Çünkü gitgide onunla konuşmanız zorlaşacak.

- AŞAMA 3: Onu fazla düşündüğünüzü fark etmeniz.

Çok fazla görüşmeseniz de, hatta hiç konuşmasanız bile onu sürekli düşündüğünüzü fark edersiniz. Onu gerçekten kusursuz biri olarak görmeye başlarsınız.

- AŞAMA 4: Ona aşık olduğunuzu kabullenmeniz...

Artık ona aşıksınız. O sizin sürekli aklınızda ve siz bunun farkındasınız. Bir süre hiçbir şey yapmadan sadece seversiniz ama sonra bir şeyler yapmaya başlayacaksınız.

- AŞAMA 5: Ona aşık olduğunuzu dostunuza söylemeniz...

Aşkınızı o kadar süre içinizde tutamazsınız. Bu sizi yiyip bitirir. Bu duygunuzu en yakın arkadaşınızla paylaştınız.

Yapacağınız en iyi hareket de budur. Artık o size yardımcı olacaktır.

- AŞAMA 6: Onun yanında konuşamamanız...

Onu etkilemeye çalışırken çok feci bir şekilde saçmalarsınız.

Aklınız o kadar karışık düşüncelerle dolar ki ne yapacağınızı bilemezsiniz.

Malesef bundan kaçış yok.

- AŞAMA 7: Planlama.

Dostunuzla birlikte ona nasıl açılacağına dair planlar yaparsınız. Sadece gidip konuşmak varken siz aşırı detaycı planlar yaparsınız. Size tavsiyem olsun, sadece gidip konuşun.

- AŞAMA 8: İlan-ı aşk.

Sonunda ona açıldınız. Olumlu veya olumsuz cevap alabilirsiniz sonunda.

- AŞAMA 9: O korkutucu bekleyiş.

Aşkınıza açıldıktan sonraki o bekleme anı kesinlikle kabuslarınızın sebebidir.

Aklınıza binbir türlü senaryolar oluşur ama sizin yapabildiğiniz tek şey beklemektir.

- AŞAMA 10: Cevap alma.

Ondan cevap geldi. Olumlu cevap geldiyse siz bir süreliğine cennette gibi hissedersiniz.

Onunla çıkmaya başlarsınız.

Fakat olumsuz olursa büyük bir boşluğa girersiniz.

- AŞAMA 11: Boşluk...

Onun için o kadar emek harcadınız ki onun sizi reddettiğine inanmak gerçekten çok zor. O kadar büyük hayaller kurdunuz ve o kadar büyük acı çekeceksiniz.

- AŞAMA 12: Çaresizlik.

Yıkıldığınız andır bu. Onu hala seversiniz. Onsuz yapamacağınızı düşünürsünüz. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Yapacak bir şey de yoktur zaten. Onunla olamayacağınızı kabul etmelisiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

NAZİLER, modern tarihte sigara ve tütün karşıtı bir hareket başlatan ilk insanlardı.

DÜNYADA sana tıpa tıp benzeyen en az 6 kişi var. Hayatınız boyunca bunlardan biriyle tanışma ihtimaliniz yüzde 9'dur.

VÜCUDUNUZUN bir kısmı "uykuya dalarsa", neredeyse her zaman başınızı sallayarak onu "uyandırabilirsiniz".

AYAKKABILARINIZ insanların bilinçaltında sizin hakkınızda fark ettiği ilk şeydir.

Güzel ayakkabılar giyin.

TEMBELLİK ve hareketsizlik, sigara içmek kadar çok insanı öldürür.



TESPİTLİ YORUM

@ahbegem ABİ ben gelemem, karım yeni oje sürdü, ona yemek hazırlıcam. Bir de akşam dizimizin yeni bölümü var, siz gidin valla!



GÜLÜ YORUM

@zenayimdir KÜÇÜKKEN cips aldığımızda ablam "40 kere çiğnemek sünnettir" deyip ben bir tanesini bitirene kadar bütün hepsini yiyordu. Bu kerizliğimi asla unutamıyorum.