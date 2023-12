- BİRİSİ sizin hakkınızda rahatsız edici bir şaka yaparsa, ondan şakayı tekrarlamasını veya açıklamasını isteyin. Bu durumda şaka artık komik olmayacak, kişi utanacaktır.

- BİR etkinlikte veya partide kendinizi rahatsız hissetmemek için oraya biraz daha erken gidin.

Size rahat bir yer seçmeniz ve ortama veya insanlara alışmanız için zaman verecektir. Ek olarak, geç kalan kişiler genellikle zamanında veya daha erken gelenlerden daha fazla ilgi görür.

- BİR iş toplantısında birinin sizi veya fikirlerinizi eleştirmek istediğini biliyorsanız, onun yanına oturun. Bu kişiyi biraz sakinleştirecektir.

- DÜŞÜNCENIZİN anlamlı görünmesini sağlamak için bunu ebeveynlerinizden veya öğretmenlerinizden duyduğunuzu söyleyin.

- TANIŞTIĞINIZ kişinin göz rengine dikkat edin ve aynı anda gülümseyin. Göz temasınız birkaç saniye sürecek ve karşınızdaki kişinin size karşı iyi bir tavır sergilemesini sağlayacaktır.

- BİRİNİN elini sıkmanız gerekiyorsa önceden ellerinizi ısıtın. Sıcak eller daha iyi bir izlenim yaratır.

- SİZDEN sürekli iyilik isteyen birine hayır diyemiyorsanız, ondan da bir şeyler yapmasını istemeye başlayın. Ne kadar çok, o kadar iyi...

- BİRİYLE ilk tanıştığınızda göz rengini not edin. Bunun nedeni göz renginin önemli olması değildir, ancak bir dakikanızı ayırıp ona bakıp not alarak mükemmel miktarda göz teması kuracaksınız. Hepimiz sosyal durumlarda göz temasının önemli olduğunu biliyoruz.

- BİRİSİ sorunuzu tam olarak yanıtlamadıysa veya henüz ne demek istediğinizi anlamadıysa, konuşmayı bitirdiğinde sessiz kalmayı deneyin. Sessizliğiniz onları konuşmaya devam etmeye zorlayacak.

- EĞER sürekli kapıyı kilitlediniz mi kilitlemediniz mi ya da ütünüz kapalı mı diye endişeleniyorsanız, bunları yaparken kesinlikle saçma bir cümle söyleyin (Cümle her gün farklı olmalıdır). Örneğin "yeşil tavşan" diyorsunuz ve ütüyü kapatın veya "baskıcı yengeç" ve kapıyı kilitleyin.

Bir dahaki sefere açık/kapalı kapınızı düşündüğünüzde bu tuhaf cümleyi söylediğinizi hatırlayacak ve sakinleşeceksiniz.

- BİRİSIYLE (örneğin iş yerinde) bir ilişki kurmak istiyorsanız, cevabını bilseniz bile bu kişiden size bir şeyler anlatmasını/açıklamasını isteyin.

Bu, size karşı genel tutumlarını geliştirecektir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

- HİKAYELERE göre, biraz sinirli olduğu bilinen İmparator Caligula, Britanya'nın başarısız bir işgalinden sonra evine dönüyordu ve çaresizce BİR ŞEY ile savaşa girmek istiyordu. Eve eli boş dönmek utanç verici, değil mi?

Caligula bulabildiği en yakın şeye, deniz tanrısı Neptün'e savaş ilan etmeye karar verdi!

Zaferin kanıtı olarak adamlarına dalgaları kırbaçlamalarını ve mermi toplamalarını emretti.

Tarihçiler bu hikayenin doğru olup olmadığından yüzde 100 emin değiller ama insanların buna inanması Caligula'nın ne kadar tuhaf bir adam olduğunu gösteriyor!



ALKIŞLI YORUM

@fanifilozof011.

DÜN balkonda sigara içtiğim için komşum polisi aramış ve benim esrar içtiğimi söylemiş. Eve gelen polisler "Esrar nerde?" diye sordular, "Hepsini içtim" dedim.

"Peki esrarı kimden alıyorsun?" diye sordular, onlara "Yan komşum satıyor" dedim. Polisler şu an onun evindeler.



GÜLÜ YORUM

@garacucuk HANIM kahverengi Ugg'larına uyumlu oluyor diye yine o tarz bir yelek almış. 'Oo Altar'ın oğlu Tarkan sabah sabah nereye?' dedim diye küstü...