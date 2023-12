- SICACIK yatağı bırakıp erkenden işe, okula gitmek; sevgiliden ayrılmaktan daha zor gelir sana.

- SABAHIN köründe mutlu uyanabilen insanların sadece filmlerde ve masallarda olduğunu düşünürsün.

- KESİNLİKLE gündüz insanı değilsindir. Güneş ışınları gözüne gözüne girerken sen de yorganın altına kaçmak istersin.

- İLLA o yataktan çıkman gerekiyorsa, bunu yorganınla birlikte yapmak istersin.

- ALARM denilen şey, senin azılı düşmanındır. Bu hayatta kimseye beslemediğin kini ona beslersin.

- UYANDIKTAN sonra bir süre anlamsızca etrafa bakarsın. Beyinsel fonksiyonlarınla vücudun arasındaki koordinasyonu sağlayamadığın zamanlar olur.

- GÖZLERİNİ açık tutmak için verdiğin mücadele takdire şayandır.

- SABAHIN köründe işe gitmek fikrini ilk ortaya atan adama, her sabah farklı pozisyonlarda küfredersin.

- TAM o anda "Ne olursa olsun, yataktan çıkmak ne kadar mantıklı gelirse gelsin, kıyamet de kopsa hafta sonu o yataktan çıkmayacağım" diye düşünürsün.

- AMA tabii, hafta sonu da sabahın köründe gözlerin fal taşı gibi açılır.

- YİNE de Snorlax gibi uyuduğun bazı pazar sabahları olur. O zaman seni bekleyen tehlike ise başkadır.

- GECE yattığında uyuyamaaamaaak!

- SABAH uyandığında da gece yaptığın her şey için pişmanlık duyman adettendir.

- VE bu yüzden her sabah kendine söz verirsin: Bu akşam erkenden uyuyacağım diye.

- EĞER hayatında, uykunu tam olarak alıp kendiliğinden uyandığın bir sabah varsa; bunu hayatının en güzel sabahı olarak hatırlarsın.

- ÖNCEDEN kahveyi sevmeyen biri olsan bile bu erken uyanmalar yüzünden tam bir kahve bağımlısı olup çıkarsın.

- ÖYLE her şeyin masada olduğu kahvaltı sofralarına ise hasret kalırsın. Büyük ihtimalle işe giderken köşedeki büfeden iki tane poğaça alır, onları mideye indirirsin.

- SABAH dayak yemiş gibi uyandığın için, öğlene kadar kendine gelmen oldukça zordur.

- İŞYERİNDE ise sürekli sinirli olursun. Biriyle kavga etmemek için kendini zor tutarsın.

- YANİ sonuç olarak bütün gün uykusuz ve sinirli olarak geçer. Yatağına kavuştuğunda ise bir kedi kadar sakin ve sevecen olursun.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

- BİRDEN fazla İngiliz Kralı tuvalette öldü.

Bundan daha utanç verici bir yol düşünebiliyor musun?

Bırakın tuvalette ölü bulunmayı, birisinin yanlışlıkla üzerimize gelmesinden bile nefret ederiz!

Tuvalette ölen ilk İngiliz Kralı, 1016 yılında işini yaparken bıçaklanarak öldürülen Kral Edmund'du.

1216'da, yani tam 200 yıl sonra, Kral John dizanteri nedeniyle tuvaletin üzerinde veya yakınında öldü.

Daha sonra 1760 yılında Kral II. George da porselen tahtındayken hayatını kaybetti. Ve Kral I. Henry, 1135'te taşfalasını (bir tür nehir yılanbalığı) yedikten sonra öldü, bu da muhtemelen biraz tuvalet sorunu yaşadığı anlamına geliyor.



GÜLÜ YORUM

@NidaNurYildizzz ÜNİVERSİTE için 4 kız ilk eve çıktığımızda sular 1 hafta akmadı. Litre litre su taşıdık eve, duş eziyetti.

Sonra yöneticiye "Su tesisatında sorun mu var?" diye sorduk, "Vanayı açmadınız mı?" dedi. Dedik ki "VANA NE?"