"Tilki" lakaplı adamın hikayesini biliyor musunuz?

19 yaşındayken ABD Gizli Servisi'ne sızmak ve ülkenin birçok sırrını çalmakla suçlanarak hapse girdi.

Babası yalnız yaşayan yaşlı bir adamdı. Bir gün bahçesine patates dikmek istedi ama yaşlılığından dolayı gücü yetmedi.

Bu yüzden tutuklu oğluna şöyle bir mesaj gönderdi:

Sevgili oğlum, bahçeyi sürmeme ve patatesleri ekmeme yardım etmen için şu anda yanımda olmanı istiyorum. Artık bana yardım edecek kimsem yok.

Bir süre sonra baba, oğlundan şöyle bir mektup aldı:

Baba, lütfen bahçeyi kazma çünkü önemli bir şey sakladım ve hapisten çıktığımda sana bunun ne olduğunu anlatacağım.

Mesajdan bir saat sonra gizli servis ve ordu evi kuşattı.

Toprağı metre metre kazdılar, her şeyi kaldırdılar ama hiçbir şey bulamadılar ve evi terk ettiler.

Bir hafta sonra babaya yeni bir mektup geldi.

Baba, umarım arazi polis tarafından iyice sürülmüştür, artık patates ekebilirsin, başka bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver.

Senin yanında olamam ama seni mümkün olan her şekilde desteklemek için elimden geleni yapacağım.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

- Korkular miras alınabilir.

- Tuhaf korkularınız, onlardan korkmak için nedenleri olan atalarınızdan gelebilir.

- Timsahlar biyolojik olarak yaşlanmazlar, yaşlılıktan ölmezler, açlıktan ya da hastalıktan ölürler.

- İnsanın yağmurdan dolayı ıslak toprağı koklama yeteneği, Köpekbalığının sudaki kan kokusunu alma yeteneğinden daha fazladır.

- Dudaklarınızı oluşturan deri, kaltak deliğinizdeki deri tipinin aynısıdır.

- Bazı insanların içsel bir diyaloğu yoktur, bazılarının zihninde resim oluşturamaz, bazılarının ise her ikisi de vardır/ yapabilir.

- Ağzınızda dünyadaki insanlardan daha fazla yaratık var.

- İnsanların yalnızca %2'si gözlerinin hareket ettiğini ve göz kırptığını duyabiliyor.



TESPİTLİ YORUM

@nurcanergunnn Kürt ailesiyiz.

Erkek kardeşim diyor ki evlenmeyeceğim.

Oğlum senin baban herkesin düğününe gitti ve yarım altın attı. Sen istediğin kadar ben evlenemeyeceğim de o baba seni evlendirir.



GÜLÜ YORUM

@livaysderler Yeni anne olan arkadaşım gece kolunun üstündeki bebeğini KEDİ zannedip yataktan itmiş.