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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

14 Aralık 2023, Perşembe

Kilo almayan zayıf kişilerin anlayabileceği durumlar

İstediğin kadar yedikten sonra vicdan azabı duymazsın.
Dört kişilik asansöre beşinci kişi olarak bindiğinde kimsenin endişe etmediğini her defasında görürsün.
Kemer aldığında son deliği kullanırsın, hatta bazen yeni delikler bile açtığın olur.
Uzun yolculuklarda koltuğa rahatça yayılabilirsin.
Kol saati bileğinde bol durduğu için pek kullanmayı tercih etmezsin ya da en azından küçük alırsın.
Hamilelik sonrası kiloları senin için asla dert edilecek bir durum olmamıştır.
Kilo almaya çalışıyorsan TV'de hep ama hep kilo vermek isteyenlerin neler yapabileceği hakkında haberler yapılması dikkatinden kaçmaz.
Uzun boyluysan "sırık", kısa boyluysan "üflesem uçacaksın" gibi sözler duymak hayatının bir gerçeğidir.
Üzerine tam oturan bir tişörtün asla iyi durmayacağını bilirsin, biraz bol giydiğindeyse tişörtün, üzerinde askıya asılmış gibi durduğunu görürsün.
Etrafındaki insanlardan şunu bunu kullansan kilo alırsın gibi sözler duymaktan daralırsın.
Kızartma, fast food, hamur işi tüketmek ya da geceleri yatmadan önce yemek senin için korkutucu olmamıştır.
Vücut geliştirdiğinde üstünde kıyafet varken vücut geliştirdiğinin yeterince belli olmamasını zamanla kabullenirsin.
Kilolu kişilerden benim kiloların birazını sana vereyim gibi sözler duymaya alışmışsındır.
Yaşın ilerlediğinde göbeğin fırlamaz, her zaman tığ gibi olursun.
Not: Bunları fazla kilolu kişilerin yanında asla anlatmayın.


BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Olgunlaştıkça fark ettiğiniz şeyler neler?
- Eğer şişman olduğunuzu düşünüyorsanız muhtemelen öylesinizdir.
- En iyi arkadaşlar birbirlerini yılda 3 kez görürler ve birlikte fotoğraf çekmeyebilirler.
- Mesaj atarsanız, ararsanız ve sizi görmezden gelmeye devam ederlerse, uzaklaşın.
- Yalnızlığınızın sizi yanlış kişiyle yeniden bağlantı kurmaya zorlamasına izin vermeyin.
- Enerjinizin karşılık bulduğu, kutlandığı ve takdir edildiği yere gidin.
- Seni sevecek insanlarla henüz tanışmadın.
- Bugün sizin gününüz değilse, yılın 365 gün olduğunu unutmayın

TESPİTLİ YORUM
@bedbahtshaun Arkadaşla sosyalleşelim diye dışarı çıktık cüzdan boşaldı. Keske sosyalleşme paketleri olsa mesela ben 15 liralık sosyalleşmek istiyorum.


Gülü Yorum
@iwdfa Dünyada 40 milyon kanguru var. Ankara'nın nüfusu 5 milyon.
Kangurular Ankara'yı işgal etmek istese her bir Ankaralı'ya 8 kanguru dövmek düşüyor Başarılabilir mi?
Zor.

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